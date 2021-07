Finala EURO 2020: Declarațiile lui Giorgio Chiellini și Harry Kane înainte de înfruntarea Italia – Anglia

Finala Campionatului European de Fotbal EURO 2020 este evenimentul sportiv central al Europei. Confruntarea dintre Italia și Anglia e comentată și prefațată de experți, jurnaliști, novici și chibiți. Site-ul UEFA.com a publicat opiniile jurnaliștilor și declarații din cele două tabere.

Giorgio Chiellini, căpitanul Italiei: "Va trebui să avem o inimă puternică și o minte clară. Vor exista momente în care va trebui să bravăm și altele în care va trebui să fim flexibili. Nu poți intra într-un joc gândindu-te că vei avea controlul timp de 90 de minute. Este o finală și va trebui să avem grijă de detalii pentru a o câștiga. Jocuri ca acestea nu vor mai veni pentru mine, în cariera mea de jucător. Este un lucru special să fiu părtaș la acest moment deosebit. Suntem conștienți de cât de important este acest joc. Detașarea și puțină nebunie sunt ingredientele care ne-au condus până aici și vom avea nevoie de ele dacă vrem să câștigăm această cupă. "

Harry Kane, atacant al Angliei: "Avem mare încredere în echipă. Avem o mare putere în echipă, dar se pot întâmpla multe într-o finală și trebuie să ne asigurăm că ne vom folosi de ea la maxim. Am doborât obstacole de-a lungul drumului, dar am început acest turneu cu scopul de a-l câștiga și acum avem ocazia. Fanii atât de bucuroși pe străzi și primirea pe care am avut-o când am intrat în hotel sau când am părăsit Parcul St George, ne arată doar cât de mare este oportunitatea pe care o avem. "

Roberto Mancini, antrenor al Italiei: "Lucrăm pentru acest obiectiv de mulți ani, așa că suntem foarte fericiți și nu pot decât să mulțumesc jucătorilor pentru ceea ce au făcut până acum. Nu am câștigat încă nimic; va trebui să câștigăm duminică, pentru a putea condidera acest EURO un succes. Anglia va avea un stadion întreg în spatele lor. Va fi sarcina noastră să-i punem sub presiune. O finală este puțin diferită de alte jocuri. Va trebui să jucăm cu concentrare, dar și cu bucurie, pentru că nu se poate câștiga o finală decât dacă intri în teren pentru a o savura și a te simți bine".

Gareth Southgate, manager Anglia: "Realitatea este că nu-i vom mai reuni niciodată pe acești 26 de jucători. Pur și simplu nu funcționează așa. Ei au lăsat o moștenire grozavă, orice s-ar întâmpla, dar acum este vorba despre culoarea medaliei și avem foarte puține oportunități în viață de a realiza așa ceva. Deci, trebuie să profităm de acest moment și să ne oferim cele mai mari șanse de a câștiga. Probabil că la Cupa Mondială din Rusia, au fost unele diferențe între ceea ce priveau șansele de a ajunge în semifinală și ceea ce eram capabili în realitate. Atunci credeam că este posibil, în timp ce acum știm că vom fi total neîmpliniți dacă ne vom trezi luni fără să fi câștigat turneul. "

Paolo Menicucci, reporter sportiv italian: „Poate că prestația Italiei din semifinala cu Spania nu a reprezentat cea mai bună performanță, dar există un aspect care m-a impresionat cu adevărat. Azzurri par să joace fără niciun fel de presiune. Chiar și când jocul a ajuns la penalty-uri, au existat o mulțime de zâmbete și râsete, lucru pe care suntem obișnuiți să-l vedem în timp ce îi urmărim la antrenamentele de la Coverciano. Probabil că știu că au realizat deja ceva special prin recâștigarea adulației din partea unei întregi țări și mult respect la nivel internațional. Acesta este cel mai bun spirit în care poți să înfrunți Anglia pe Wembley. Acum tot ce le trebuie este cireasa de pe tort.”

Simon Hart, reporter englez: „Anglia a făcut deja istorie ajungând în prima sa finală EURO. Oamenii lui Gareth Southgate au câștigat elan și convingere, atingând o serie de repere marcate de un numitor comun: 1966. La urma urmei, de la triumful Cupei Mondiale sub conducerea lui Alf Ramsey, Anglia nu a mai realizat performanțe cumulate atât de impresionante: a trecut neînvinsă de faza grupelor, a eliminat Germania și a marcat de patru ori într-un joc eliminatoriu. Și, desigur, a ajuns în finală. O echipă definită de unitate este acum la doar un pas de a imita performanța generației din '66. Jocul de presing al Italiei va prezenta o provocare pentru Anglia, dar această echipă a reușit să facă față tuturor provocărilor de până acum. Iar cu mulțimea de suporteri de pe Wembley în spatele lor, englezii vor crede cu adevărat că acesta este momentul lor.”