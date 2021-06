EURO 2020: Scoţia va trebui să-şi lingă rănile înaintea meciului cu Anglia (selecţionerul Clarke)

Scoţia "mai are de învăţat", însă va trebui "să-şi lingă rănile" şi să fie pregătită pentru meciul cu Anglia, a recunoscut selecţionerul Steve Clarke, după ce elevii săi au debutat luni la EURO 2020 cu un eşec, 0-2 cu Cehia, chiar la Glasgow, notează Agerpres.

"Este o bună ocazie pentru a învăţa. Nu am venit aici să învăţăm, însă avem nişte lecţii de învăţat, trebuie să recunoaştem. Cred că am jucat decent. Uneori am jucat bine. Toţi avem multe de învăţat. Mă voi gândi bine la asta. Ne vom întoarce în cantonament, ne vom linge rănile 24 de ore, apoi vom fi pregătiţi pentru meciul de vineri" cu Anglia, a declarat Clarke, citat de presa internaţională.

Clarke l-a lăudat pe Patrik Schick, autorul celor două goluri ale Cehiei, pentru a doua sa reuşită, de la circa 45 de metri, şi a refuzat să-l acuze pe portarul David Marshall.La rândul său, mijlocaşul scoţian Stuart Armstrong a spus după înfrângerea cu Scoţia: "Jocul a fost foarte compact. Nu au fost multe spaţii, iar noi am trimis mai multe mingi lungi decât am fi vrut. (...) Sunt dezamăgit de felul cum a venit primul gol. La golul doi, au arătat o adevărată calitate a jocului. Au fost de o eficacitate chirurgicală."