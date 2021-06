Selecţionerul Slovaciei, Stefan Tarkovic, speră că va exista "un mic miracol împotriva Spaniei", în ultimul meci al echipei sale în Grupa E de la EURO 2020, transmite AFP.

Chiar dacă a fost învinsă vineri de Suedia (0-1) după un meci în care nu a avut niciun şut pe spaţiul porţii, iar următorul adversar va fi Spania, favorita grupei, Slovacia are şanse de calificare în optimi de finală, crede Tarkovic.

"Situaţia este echilibrată în grupă, am venit ca outsideri. Toată lumea voia să ia 3 puncte împotriva noastră. Am învins Polonia, o echipă foarte puternică, şi n-am fost departe de un egal cu Suedia. Sunt mulţumit şi optimist (pentru ca va urma). Ne vom pregăti cu aceeaşi atitudine şi poate că va exista un mic miracol împotriva Spaniei", a declarat Tarkovic."Este greu să cântărim şansele noastre de calificare. Pentru noi, cel mai important este să arătăm nişte lucruri pe care le exersăm la antrenament. Am arătat un progres, chiar dacă am fost lipsiţi de eficacitate în faţa porţii. Construim o echipă", a spus tehnicianul.Sâmbătă se va disputa meciul Spania - Polonia, iar pe 23 iunie sunt programate ultimele partide din grupă, Suedia - Polonia şi Slovacia - Spania.