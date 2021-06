EURO 2020 - Selecţionerul Zlatko Dalic, încrezător în şansele echipei Croaţiei

Selecţionerul Zlatko Dalic este încrezător că echipa de fotbal a Croaţiei va face o figură frumoasă la turneul final al EURO 2020 (11 iunie - 11 iulie), în pofida jocului mediocru etalat în ultimul meci amical cu Belgia (0-1) de la Bruxelles, notează Reuters.

Croaţii sunt o palidă imagine a echipei care juca finala Cupei Mondiale 2018 din Rusia, iar după o remiză acasă cu Armenia (1-1), de marţea trecută, ei se pot socoti norocoşi că nu au încasat mai multe goluri în faţa Belgiei.

Cu toate acestea, Dalic are încredere că echipa sa va fi pregătită înainte primului meci, duminică, în Grupa D, contra Angliei pe Wembley.''Sunt sigur că Anglia va fi foarte agresivă din start şi trebuie să-i ţinem la distanţă. Am făcut un meci bun şi am rezistat. Nu ne-am creat suficiente ocazii, dar am făcut progrese şi echipa a arătat mult mai compactă decât în meciurile recente. Evoluţia este încurajatoare'', a declarat Dalic pentru televiziunea croată Nova, la finalul meciului de la Bruxelles.Dalic a admis că jucătorii săi mai au de pus multe detalii la punct pentru a fi la cel mai bun nivel la meciul contra Angliei: ''Avem nevoie de mai multe pase verticale, şuturi pe poartă şi jucători care vin în careul mare. Au fost aspecte care nu mi-au plăcut contra Belgiei, dar le vom păstra în vestiar şi o vom rezolva cu jucătorii''.După primul meci, Croaţia va înfrunta apoi Cehia (18 iunie, pe Hampden Park) şi Scoţia (22 iunie, tot pe Hampden Park).Cele mai bune performanţe reuşite de Croaţia la EURO sunt două calificări în sferturile de finală la ediţiile din 1996 şi 2008. La EURO 2016 din Franţa, Croaţia a fost eliminată în optimi.