EURO 2020 - Şevcenko: Trebuie să fim foarte atenţi la contraatacurile Macedoniei de Nord

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a Ucrainei, Andrei Şevcenko, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă online susţinută la Bucureşti, că jucătorii săi trebuie să fie foarte atenţi la contraatacurile Macedoniei de Nord, adversara din partida programată, joi, la Bucureşti, în Grupa C a EURO 2020, notaeză Agerpres.

"Atmosfera este foarte bună la echipă. Cu Olanda am făcut un joc bun. Am avut puţin ghinion, însă reacţia echipei a fost foarte bună. Suntem foarte pozitivi după acel prim meci. Acum întâlnim Macedonia de Nord, o echipă căreia trebuie să-i arătăm respect. Este o echipă bună, are stilul propriu de joc, evoluează în sistem 5-3-2. De asemenea, Macedonia joacă bine pe contraatac. Aşa că trebuie să fim foarte atenţi la contraatacurile Macedoniei", a explicat Şevcenko.

Selecţionerul a afirmat că echipa sa a avut momente bune în prima sa partidă de la EURO 2020, cea cu Olanda, pierdută cu 2-3."Cu Olanda am avut momente foarte bune, în prima repriză ultima pasă nu a fost bună. Nu am reuşit însă să creăm mai mult presiune la mijlocul terenului. Însă în a doua repriză am fost mai periculoşi. Când joci cu echipe foarte bune precum Olanda nu poţi să fii la controlul jocului tot timpul şi nu poţi anticipa toate situaţiile. Echipa a jucat bine, dar am fi vrut să obţinem cu Olanda un rezultat mai bun", a spus el.Andrei Şevcenko a menţionat că nu se aşteaptă ca meciul cu Macedonia de Nord să fie întrerupt din cauza ploii."Nu m-am uitat la timpul probabil pentru mâine, dar dacă va fi furtună sau ploaie ce putem face? Astea vor fi condiţiile. Însă nu cred că va fi o furtună aşa de mare încât să se oprească meciul. Ştim ce avem de făcut, noi suntem pregătiţi, e un turneu important. Nu în fiecare an avem ocazia să jucăm în grupele unei asemenea competiţii. Toţi jucătorii înţeleg cât de importantă este participarea noastră aici", a precizat Şevcenko.Jucătorul ucrainean Mikola Matvienko a declarat la rândul său că este pregătit pentru întâlnirea cu Macedonia de Nord: "Antrenorul ne va spune cum va juca Macedonia de Nord. Am analizat primul nostru meci şi vom fi pregătiţi la maximum pentru întâlnirea cu Macedonia de Nord".Echipa naţională de fotbal a Ucrainei întâlneşte, joi, de la ora 16:00, pe Arena Naţională, selecţionata Macedoniei de Nord, în al doilea meci găzduit de Bucureşti în cadrul turneului final al Campionatului European 2020.România a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatului European din 2020 pe Arena Naţională din Capitală, primul dintre acestea, Austria - Macedonia de Nord, disputat la 13 iunie, încheindu-se cu scorul de 3-1. La această partidă publicul a avut acces pe 25% din capacitatea Arenei Naţionale, conform restricţiilor impuse de autorităţi în contextul pandemiei de coronavirus.Următoarele trei partide din cadrul Campionatului European găzduite de Arena Naţională din Bucureşti sunt: Ucraina - Macedonia de Nord (17 iunie, ora 16:00), Ucraina - Austria (21 iunie, ora 19:00), ambele în Grupa C, precum şi partida din optimi care va opune câştigătoarea Grupei F şi formaţia clasată pe locul al treilea într-una din grupele A, B sau C (28 iunie, ora 22:00).