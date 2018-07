Eurodeputatul Claudia Țapardel: Consecințele votului din plenul Parlamentului European

În această săptămână au avut loc în cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European de la Strasbourg o serie largă de dezbateri aprinse pe marginea celor mai controversate dosare privind primul Pachet de Mobilitate. În urma acestor dezbateri și a votului extrem de controversat prin care s-a luat decizia ca dosarele privind cabotajul, aplicarea directivei detașării în transportul rutier internațional și reglementarea timpilor de odihnă să se reîntoarcă în Comisia pentru Transporturi, eurodeputatul Claudia Țapardel și-a exprimat poziția fermă cu privire la aceste dosare, care au un impact major asupra sectorului transporturilor din România:

„În calitate de reprezentant al României în Parlamentul European, dar și de membru al Comisiei pentru Transporturi și Turism (TRAN), consider că mandatul dat în Comisia TRAN este unul legitim și echilibrat. În acest sens, am militat încă de la debutul negocierilor pe marginea unor dosare extrem de controversate, precum cel privind cabotajul sau includerea transportului internațional sub incidența Directivei privind Detașarea Lucrătorilor, pentru găsirea unor soluții echitabile care să răspundă realităților de pe piața transporturilor din întreaga Uniune Europeană. Consider că este imperios necesar să trecem peste clivajele artificiale dintre Vest și Est și să creăm o legislație cu adevărat europeană, în interesul întregului bloc comunitar, nu doar a statelor occidentale” a punctat Claudia Țapardel.

Respingerea mandatului acordat în cadrul Comisiei pentru Transporturi este un rezultat regretabil și dezamăgitor care impune reluarea negocierilor pe marginea acestor dosare.

Cele mai controversate dosare din Primul Pachet de Mobilitate

În ceea ce privește cabotajul, unul dintre cele mai sensibile și controversate dosare, europarlamentarul Claudia Țapardel consideră că orice reducere a timpilor în care se poate efectua acest tip de operațiuni, are consecințe nefaste asupra pieței transporturilor din țara noastră și nu numai:

„Cabotajul este esențial pentru Europa și joacă un rol important în eficientizarea transportului internațional, în funcție de cererea de pe piață, și în reducerea parcursului în gol a vehiculului. În consecință, am dus o luptă aprigă cu diverși oponenți politici în vederea liberalizării totale a operațiunilor de cabotaj. Din punctul meu de vedere, compromisul la care s-a ajuns inițial nu este o soluție ideală, însă una acceptabilă. Acest compromis ar fi pus bazele unei piețe a transporturilor cu adevărat europene.”

Un alt dosar extrem de dificil care a fost supus votului este cel care propune includerea transportului internațional sub incidența Directivei privind Detașarea Lucrătorilor. În acest sens, eurodeputatul consideră că implementarea unei astfel de legislații ar avea consecințe devastatoare pentru piața transporturilor din România:

„Din punctul meu de vedere, o eventuală includere a transportului internațional sub incidența Directivei privind Detașarea Lucrătorilor reprezintă o greșeală fundamentală care ar duce la distorsionarea pieței de transporturi din Uniunea Europeană, poziție pe care mi-am exprimat-o de-a lungul negocierilor. Implementarea unei astfel de decizii ar rezulta în împovărarea administrativă și economică a companiilor din Est și ar cauza falimentul acestora.

Astfel, voi face tot ce îmi stă în putință ca în contextul reluării negocierilor să se ajungă la excluderea transportului internațional de sub Directiva privind Detașarea Lucrătorilor” a punctat europarlamentarul Claudia Țapardel.

Reluarea negocierilor

În urma votului dat în plenul Parlamentului European de la Strasbourg s-a luat decizia ca dosarele privind cabotajul, includerea transportului internațional sub incidența Directivei privind Detașarea Lucrătorilor și cel care reglementează timpii de odihnă, să fie retrimise pentru o nouă rundă de negocieri în Comisia pentru Transporturi și Turism. Acest lucru este regretabil, nu doar pentru că ignoră un compromis echitabil la care s-a ajuns inițial, ci și pentru că întârzie reforma sectorului european de transporturi.

În încheiere, europarlamentarul Claudia Țapardel subliniază că dacă ne dorim un sector al transporturilor cu adevărat european, care să aibă în vedere protejarea drepturilor sociale al angajaților din acest domeniu și care să treacă peste clivajele artificiale dintre Est și Vest, trebuie să se asigure o dezvoltare echitabilă și armonioasă a acestui sector.

„Poziția mea este fermă în ceea ce privește Pachetul de Mobilitate. Reducerea timpilor în care se pot efectua operațiuni de cabotaj sau includerea transportului internațional sub incidența Directivei privind Detașarea Lucrătorilor sunt aspecte nenegociabile. Este inacceptabil să legiferăm în interesul pur naționalist al unor state membre occidentale și să emitem o legislație, care să întărească poziția unor companii vestice în defavoarea celor din Estul Europei. În acest fel am periclita piața unică europeană și am promova și mai mult dezvoltarea Uniunii în două viteze” a conchis Claudia Țapardel.