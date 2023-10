Europa are șanse să devină lider în hidrogen: poate alimenta industriile grele, poate fi folosit pentru a conduce camioane, nave, și poate fi folosit în aviație

Dacă o politică privind hidrogenul este utilizată strategic corect, Europa își va consolida semnificativ rolul energetic și va deveni o putere lider de hidrogen, a declarat CEO-ul Asociației Europene a Hidrogenului „Hydrogen Europe” Giorgos Hatzimarkakis, potrivit energypress.gr.

Cele de mai sus au fost subliniate de domnul Hatzimarkakis la prima întâlnire de dialog pe tema hidrogenului din Europa care a avut loc marți dimineața trecută la Bruxelles, la inițiativa Comisiei Europene, cu scopul de a neutralității climatice până în 2050. La întâlnire au participat președintele comisarului Ursula von der Leyen și comisarul Maros Šefković, pentru a discuta despre următorul pas în implementarea planului European Green Deal.

La întâlnire au mai participat antreprenori și reprezentanți ai organizațiilor care se ocupă cu tehnologia hidrogenului. Printre acestea s-au numărat cele două fețe cunoscute pentru regiune, Giorgos Hatzimarkakis de la Hydrogen Europe și Vassilis Grigoriou, CEO al Advent Technologies.

„Hidrogenul poate juca un rol central în tranziția către neutralitatea climatică. Poate alimenta industriile grele, poate fi folosit pentru a conduce camioane și nave și poate fi folosit în aviație, toate cu emisii aproape zero. Hidrogenul pur arată că ne putem concilia economia cu sănătatea planetei noastre. Și acesta este motivul pentru care punem hidrogenul în centrul Acordului ecologic european”, a spus președintele Comisiei în discursul său de la începutul dialogului.

Vorbind despre ceea ce s-a întâmplat în Europa în acest domeniu, el a vorbit despre crearea unui cadru de reglementare pentru hidrogen, cum ar fi cât de mult hidrogen pur ar trebui produs și ce ar trebui să fie importat și consumat în statele membre până în 2030. S-a referit la legislație subliniind că cadrul legal este aproape complet, că „doar ceea ce se măsoară se realizează” și a spus că licențierea pentru sursele și rețelele de energie regenerabilă a fost accelerată. „Vom avea în curând un set complet de reguli clare care să sprijine piața noastră emergentă de hidrogen. Suntem singurul continent unde se întâmplă acest lucru”, a spus, printre altele, președintele Comisiei.

Investițiile prin NextGenerationEU și RepowerEU

Ursula von der Leyen a vorbit despre investițiile prin NextGenerationEU și RepowerEU în văile și trenurile hidrogenului și a spus că deja Comisia a aprobat ajutoare de stat în valoare de 17 miliarde EUR pentru 80 de proiecte de hidrogen din UE. „Vom avea deja primele noastre licitații ale Băncii de Hidrogen. luna viitoare. Aceștia vor fi sprijiniți cu 800 de milioane de euro din finanțare europeană. Acest sistem de licitație va recompensa cele mai inovatoare și competitive companii care pot produce hidrogen la cel mai mic cost. Vom umple golul dintre costul dvs. de producție și prețul pe care piața este dispusă să-l plătească în prezent. Și acest lucru va crea un cerc virtuos – în care piața hidrogenului crește și prețurile de consum scad. Hidrogenul pur poate deveni curent. Și acest lucru va crea noi locuri de muncă, noi economii de scară și noi oportunități de afaceri”, a spus el.

Adresându-se participanților la dialog, președintele Comisiei Europene a spus că munca Europei privind hidrogenul „începe acum” și a folosit cuvinte încurajatoare despre eforturile investiționale depuse. „Și răspunsul din partea sectorului privat a fost copleșitor. Europa atrage acum mai multe investiții în hidrogen curat decât SUA și China la un loc. 38 de fabrici de oțel pur sunt în funcțiune sau planificate, toate cu hidrogen. Când am început Pactul Verde European, nu aveam niciunul. Primele autobuze și trenuri pe hidrogen circulă în orașele și regiunile noastre. Porturile europene se chinuie să construiască infrastructură și coridoare cu hidrogen. Cu toate acestea, munca noastră este departe de a se termina. Dimpotrivă, abia începe. Există încă multe obstacole în calea voastră”, a spus președintele Comisiei.

Potrivit doamnei von der Leyen, există 67 GW de capacitate de electroliză în curs de dezvoltare, cu mult peste obiectivul ambițios al Acordului Verde European de 40 GW până

în 2030 și ea a invitat participanții să se angajeze cu vicepreședintele executiv Sefkovic și să discute despre noile idei care există și cât de fezabile sunt. „De exemplu, am sugerat în discursul meu despre starea Uniunii să replicăm cu hidrogen pur, ceea ce facem în prezent cu gazul. Am putea agrega cererea, pe bază voluntară, cu scopul de a crește cererea, de a o face mai vizibilă și de a o potrivi cu producția viitoare de hidrogen. Astăzi am dori să auzim părerea și părerile dumneavoastră. Dar vrem să auzim și sugestiile dvs. Despre riscurile și nevoile cu care se confruntă industria dvs. Despre obstacolele cu care vă confruntați. Despre cum să îmbunătățim accesul la finanțare și să mobilizăm investițiile private”, a spus ea.

Este de remarcat faptul că în câteva zile în perioada 20-24 noiembrie va avea loc la Bruxelles Săptămâna Hidrogenului, care are ca scop promovarea hidrogenului verde și este organizată de Asociația Europeană a Hidrogenului „Hydrogen Europe”.