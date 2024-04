A venit primăvara, iarna s-a dus. La fel ca iarna trecută, Europa a ieșit din cea de-a doua iarnă de la invazia Rusiei în Ucraina fără penurii de energie, pene de curent, case reci sau întreruperi de aprovizionare. Dimpotrivă, Europa a încheiat iarna cu o piatră de hotar remarcabilă pentru sectorul său energetic: depozitele de gaze ale UE au fost pline în proporție de aproape 60%, o cantitate record, scrie ec.europa.eu.

Acest lucru nu a atras titlurile, dar contează. Pentru că arată că Europa a slăbit în cele din urmă controlul pe care Rusia îl avea asupra sectorului său energetic. Europa și-a luat destinul energetic înapoi în propriile mâini.

Să explicăm cum. Aduceți-vă aminte, în 2021, cu mult înainte de invazia Rusiei în Ucraina. Deja atunci, Rusia nu reușea să umple depozitele de gaze la nivelurile obișnuite înainte de iarnă. Aceasta a fost o încercare clară de a juca dependența noastră de gaze, de a crește influența Rusiei.

Apoi a venit invazia Ucrainei. Iar președintele Putin a decis că, în fața solidarității europene, va folosi această pârghie împotriva noastră, împotriva Europei, prin reducerea livrărilor de gaze și prin utilizarea prețurilor ridicate la combustibil ca armă.

Cu toții purtăm vânătăile deciziilor lui Putin. Europenii s-au luptat cu presiunile rezultate asupra costului vieții. Și pe măsură ce nivelurile de stocare a gazelor au scăzut și au scăzut,

au devenit un barometru al vulnerabilității noastre, al insecurității noastre energetice. Dar acest barometru este acum stabil, tinzând în direcția cea bună. Alegerile noastre au fost bune. Europa a înregistrat progrese reale în ceea ce privește îmbunătățirea rezilienței sistemului său energetic. Prețurile gazelor au scăzut brusc. De la începutul acestui an, acestea sunt în mod constant sub 30 de euro pe megawatt oră.

Ce am făcut? Europa a acționat rapid și am acționat împreună. Am utilizat punctele forte ale pieței noastre unice. Am putea apela la punctele forte ale prietenilor noștri care ne-au furnizat provizii alternative. Până acum, principalul furnizor de gaze naturale al UE este Norvegia, un aliat de încredere.

Dar, cel mai important, am lucrat la un răspuns structural la această criză, investind masiv în energia regenerabilă, stimulând eficiența energetică. Iar rezultatele vorbesc de la sine. Acum doi ani – și acestea sunt cifrele Agenției Internaționale pentru Energie – una din cinci unități de energie consumate în Uniunea Europeană provenea din combustibili fosili ruși. Astăzi, este unul din douăzeci. În general, obținem mai multă energie din surse regenerabile în Uniunea Europeană decât din Rusia. Anul trecut, în 2023, pentru prima dată, am produs mai multă energie electrică din vânt decât din gaz.

Europa își reduce consumul în conformitate cu obiectivele noastre climatice. Dar asta nu înseamnă că trebuie să încetăm să ne gândim la piețele de gaze. Pentru că acum ne îndreptăm spre un set diferit de probleme și provocări. Un val mare de noi proiecte de export de GNL vine pe piață în a doua jumătate a deceniului, mai ales din Statele Unite și din Qatar. Aceste proiecte vor crește oferta globală de GNL cu 50%. Ca rezultat, trecem de la o lume a deficitelor de gaz la cea opusă, o lume în care am putea vedea în curând o abundență. Acest lucru ar putea duce la scăderea semnificativă a prețurilor la gaze.

Ponderea importurilor de gaze din Rusia a scăzut de la 45% înainte de războiul din Ucraina la 15% anul trecut

În același timp, ponderea importurilor de gaze din Rusia a scăzut de la 45% înainte de războiul din Ucraina la 15% anul trecut. S-au dus zilele dependenței Europei de Rusia. Odată cu reducerea livrărilor prin conducte rusești, GNL a devenit acum efectiv sursa de bază a aprovizionării cu gaze a Europei. Aceasta va rămâne importantă pentru costurile noastre energetice și pentru securitatea noastră energetică pentru o perioadă de timp, chiar dacă vom construi o nouă economie bazată pe energie curată.

Dar rămânem, de asemenea, concentrați pe imaginea de ansamblu. Ne aflăm într-o situație de urgență climatică. În economia viitorului, competitivitatea și durabilitatea trebuie să meargă mână în mână. Prețurile accesibile pentru energie reprezintă un factor cheie. Dar gazul mai ieftin nu scutește Europa și alte economii majore de responsabilitatea de a ajunge la emisii nete zero cât mai curând posibil și de a ajuta alte țări să facă același lucru. Pentru a face acest lucru, trebuie să abordăm toate sursele de emisii, inclusiv emisiile provenite de la gaze.

Asta înseamnă să insistăm asupra emisiilor de metan aproape de zero din gazul pe care continuăm să-l folosim, indiferent dacă este produs aici sau importat. Aceasta înseamnă extinderea drastică a surselor regenerabile de energie, a gazelor regenerabile, a eficienței energetice, a hidrogenului curat și a altor tehnologii energetice curate.

De asemenea, înseamnă să lucrăm mână în mână cu industria și să o sprijinim pentru a construi un model de afaceri potrivit pentru o economie decarbonizată. Acesta a fost scopul dialogurilor pentru o tranziție curată pe care Comisia le-a organizat în perioada noiembrie-săptămâna trecută.

Cu alte cuvinte, în timp ce Europa a ieșit mai puternică din iernile trecute, rămânem, de asemenea, concentrați pe soluțiile durabile la dilemele noastre energetice.