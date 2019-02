Europarlamentar PSD îi răspunde lui Traian Băsescu: A fost pisica arătată lui Vântu

Fostul președinte Traian Băsescu susține că pe canalele favorabile PSD s-a declanșat o operațiune de victimizare a fugarului Nicolae Popa și de înfierare a celor care l-au adus în țară. Europarlamentarul PSD, Ioan Mircea Pașcu, susține că Nicolae Popa a fost ”pisica” arătată de Băsescu lui Sorin Ovidiu Vântu pentru ca acesta să-i organizeze ambuscada lui Mircea Geoană din 2009.

Basescu: “Nicolae Popa trebuie integrat rapid în echipele de dezinformare care bântuie zilnic televiziunile pentru că este calificat să explice cum a putut abuzivul Stat Român să-i încalce „drepturile” de condamnat, stricându-i şederea tihnită de sub soarele Indoneziei, în frumoasa staţiune turistică Bali.”

Asa, in treacat, faptul ca Popa a savarsit ce a savarsit nu scuteste autoritatile statului roman de respectarea legii in privinta aducerii lui in tara!?

Ori lumea despre asta vorbeste, nu despre faptul ca Popa nu trebuia adus in tara sa plateasca pentru faptele lui!?