Europarlamentarii PSD s-au enervat: 'Rareș Bogdan și PNL USR practică cu pedala la fund ceea ce incriminau cu înverșunare'

După replica lui Mihai Tudose pentru Rareș Bogdan, europarlamentarul PSD Dragoș Benea răspunde și el acuzațiilor prim-vicepreședintelui PNL.

„Am dezavuat de la bun început politica defăimării și delațiunii „la Bruxelles”, cultivată cu bună știință și asiduitate, în anii din urmă, de Rareș Bogdan și confrații săi politici de la PNL/USR care, odată ajunși la guvernare, practică – cu pedala la fund – ceea ce cu înverșunare incriminau în timpul guvernării social-democrate, dându-se ipocrit de ceasul morții. Astăzi, de pildă, prefecții și subprefecții politruci de la PNL și USR, cei mai mulți dintre ei adevărate culmi de incompetență și neștiință, nu mai sunt un pericol de politizare a administrației. Sunt o certitudine: însă una în rău și foarte rău, nicidecum în bine. Acuzele nefondate lansate azi de Bogdan (nu ar fi primele și sunt sigur nici ultimele!), potrivit căruia alături de colegii mei din grupul S&D aș umbla cu pâra la Bruxelles, spălând rufele în public pe „subiecte inventate”, sunt înainte de orice un afront adus cetățenilor de acasă și o desconsiderare crasă a inteligenței acestora.

Prin zgomotul steril pe care-l produce cu o regretabilă consecvență, R. Bogdan caută să abată atenția de la eșecul incontestabil al „redresării și rezilienței”, în felul strâmb și necinstit imaginat - la București - de un guvern care insistă să breveteze coeziunea teritorială prin piste de bicicletă și turism de destinație. Nu prin autostrăzi și relansare economică. Plus o jalnică tombolă a rezilienței pe localități, un fel de „olimpiadă” PNL/USR pe bani europeni guvernată – nu mă îndoiesc – de clientelism politic și discriminare regională. Desigur, în numele „eficienței” exclusive a administrațiilor locale de la PNL/USR.

Să notăm că din ploaia torențială de 80 miliarde euro, evocată în campaniile electorale de anul trecut (locale & parlamentare), au rămas vreo 30, care-s de fapt doar 29 și care, cu fiecare zi scursă, par imposibil de adus în țară: pentru așa ceva ai nevoie de proiecte mature, care nu există pe masa guvernării de „dreapta” de la București. În lipsa „ploii” cu miliardele propagandistice de anul trecut, Bogdan stăruieşte să ne convingă că pe timp de secetă e bună și o grindină, chiar dacă ea ne sparge acoperișurile și geamurile, provocând – în realitate – pagube incomensurabile.

Eu îl rog pe colegul „popular” din Parlamentul European să ne explice, nouă celor din Moldova, de ce A13 Bacău – Onești – Brașov, cel mai avansat proiect de autostradă din această regiune, nu se află în vederile guvernării PNL/USR și dacă i se pare normal ca cea mai săracă regiune din UE să fie dată jos din trenul redresării și rezilienței naționale, doar pentru ca administrațiile de „dreapta” din Ardeal să beneficieze de bani în plus, pe lângă cei pe care deja îi au din belșug”, a transmis joi Dragoș Benea.

Europarlamentarul Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL, i-a acuzat joi pe europarlamentarii social-democrați Claudiu Manda, Rovana Plumb, Dragoș Benea, Dan Nica, Mihai Tudose, că dau dovadă de „ipocrizie” pentru că exportă la Bruxelles probleme „inventate” care țin de politica internă a României, lucru pe care-l criticau atunci când erau la guvernare.

„PSD și ALDE spuneau ca parlamentarii dreptei se duceau cu jalba in protap la Bruxelles pentru ca nu suntem in stare ca tara sa ne rezolvam problemele intern. Acum cei care acuzau parlamentarii dreptei ca duc problemele interne la Bruxelles si spala rufele in public, procedeaza intocmai cum criticau. Delegatia S&D in frunte cu Manda, Plumb, Benea, Tudose, Nica, au luat problemele din Romania si le duc la Bruxelles. Dansii se plang la Bruxelles pe niste subiecte inventate si incearca sa duca in dezbaterea LIBE (Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne din Parlamentul European) probleme din Romania si probleme false in proportie de 90%. Distinsii domni care pana mai ieri se plangeau ca nu este normal ca tara suverana sa procedezi in acest fel, azi fac exact aceasta chestiune pe care o acuzau pana mai ieri. E ipocrizie sa faci ce ai criticat 10 ani”, a declarat Rareș Bogdan, joi, la Antena 3.

