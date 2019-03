Europarlamentarul Claudia Țapardel: Pachetul de Mobilitate trebuie să reflecte interesele tuturor statelor membre, nu doar pe cele ale anumitor țări din Europ

Europarlamentarul PSD Claudia Țapardel a luat cuvântul în cadrul dezbaterii pe Pachetul de Mobilitate, un pachet legislativ foarte important, având în vedere că transportul rutier stă la baza întregii piețe interne și a economiei europene în ansamblul său:

“În dimineața aceasta, în plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg a avut loc o dezbatere pe dosarele referitoare la #Pachetul de #Mobilitate I, prilej cu care am luat cuvântul pentru a sancționa orice tentativă de a supune la vot în plen dosarele cuprinse în pachetul rutier fără un mandat clar din partea Comisiei pentru Transporturi, și pentru a transmite un mesaj ferm către toți reprezentanții din Europa de Vest.

Este inacceptabil ca după doi ani de negocieri pe aceste dosare, să nu avem nici un compromis echitabil și corect pentru Europa Centrală și de Est. Pachetul de mobilitate în forma propusă de Comisie și colegii raportori va duce la falimentul a sute de companii din țările din Europa Centrală și de Est și la pierderea a sute de mii de locuri de muncă!

Mă bucur foarte mult că împreună cu ceilalți reprezentanți din #Europa #Centrală și de #Est am dat dovadă de #unitate și #solidaritate și că am reușit să scoatem de pe agenda plenarei votul pe Pachetul de Mobilitate. Consider că este firesc ca aceste dosare să fie dezbătute mai întâi la nivelul Comisiei pentru Transporturi, deoarece nu putem vota în plen cele mai importante dosare pentru viitorul sectorului de transporturi fără a atinge înainte un compromis echitabil pentru toate statele membre.

Prevederile actuale din Pachet nu numai că au consecințe negative asupra transportatorilor din Est, dar contravin și principiilor de funcționare a pieței unice europene, riscând în aceleași timp să ducă la protecționism și la distorsionarea pieței în favoarea companiilor din Vest! Este de neacceptat ca aceasta să fie moștenirea pe care să o lase cel de-al 8-lea legislativ al Parlamentului European!

În al doilea rând, am ținut să subliniez faptul că și noi, cei din Centrul și Estul Europei, ne dorim protecție și drepturi sociale întărite ale șoferilor, dar statele membre din Vest care susțin lucrurile acestea ar trebui să susțină totodată și un tarif pe km corect și echitabil la nivel european, care să permită companiilor din Centrul și Estul Europei să își acopere toate costurile și să ofere condiții sociale mai bune.

Consider că este momentul să luăm decizii responsabile, fără Lex Specialis pentru detașarea șoferilor și fără întoarcerea camionului acasă. Nu putem avea detașare într-un sector eminamente mobil!

De aceea, am pledat pentru prudență și flexibilitate din partea colegilor din Europa de Vest în următoarele negocieri care vor fi urma în cadrul Comisiei de Transporturi și am speranța că discuțiile vor fi purtate de la egal la egal și în baza principiilor înscrise în tratatele #UE.

Este momentul să trecem peste clivajele artificiale dintre Vest și Est și să creăm o legislație cu adevărat europeană, în interesul întregului bloc comunitar, nu doar a statelor occidentale.”

De asemenea, găsiți atașat discursul europarlamentarului social-democrat Claudia Țapardel în format video.