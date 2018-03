Europarlamentarul Claudia Țapardel a discutat cu comisarii europeni despre turismulși antreprenoriatul românesc

Europarlamentarul PSD Claudia Țapardel a continuat ieri seria întâlnirilor bilaterale la nivel înalt cu alți doi membri foarte importanți ai Comisiei Juncker, Comisarul European pentru Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și Întreprinderi Mici și Mijlocii, Elżbieta Bieńkowska, respectiv Comisarul European pentru Economie și Societate Digitală, Mariya Gabriel. În cadrul celor două reuniuni au fost abordate o serie de teme de actualitate pentru România și UE cu privire la transport și turism, dezvoltarea sectorului antreprenorial, precum și cu privire la provocările aduse de piața digitală europeană pentru aceste domenii de activitate.

Industria Turismului și Antreprenoriatul din România în atenția Comisarului European pentru Piață Internă

În cadrul întrevederii cu Elżbieta Bieńkowska, pe lângă subiectele deja consacrate referitoare la necesitatea existenței unei Strategii Europene Integrate pentru dezvoltarea și promovarea turismului european, susținerea și promovarea destinațiilor mai puțin cunoscute la nivel european și mondial dar care au un potențial turistic imens, așa cum este și cazul României, și crearea unei Academii Europene pentru dezvoltarea competențelor și aptitudinilor necesare personalului care își desfășoară activitatea în acest sector, temele de discuție s-au axat pe oportunitatea creării unei linii de finanțare directe pentru turism în cadrul financiar multianual post-2020.

„În calitatea mea de Co-Președinte al Intergrupului pentru Dezvoltarea Turismului din Parlamentul European, am subliniat aportul semnificativ pe care acest sector îl aduce bugetului Uniunii Europene chiar și în perioade de criză și recesiune economică. De aceea, consider că turismul are nevoie de o linie de finanțare exclusivă, fiind unul dintre cele mai importante motoare ale economiei europene.” a punctat Țapardel.

„În plus, am agreat cu doamna Comisar detaliile agendei și programul Conferinței la Nivel Înalt „Connecting Europe through Innovation”, pe care o organizez în București, pe 17 mai. La invitația mea, doamna Comisar a acceptat efectuarea unei vizite oficiale în România, în cadrul căreia va participa la o serie de întâlniri la nivel înalt cu Primul-Ministru, membri ai Guvernului, Președintele Camerei Deputaților, Primarul General al Capitalei precum și reprezentanți ai industriei turismului. ” a adăugat eurodeputata PSD.

De asemenea, având în vedere faptul că România excelează și în domeniul de apărare, Comisarul European și-a exprimat interesul de a participa la o masă rotundă cu reprezentanții Guvernului României din domeniile apărării și cercetării-dezvoltării, precum și cu cei ai companiilor din aceste sectoare de activitate. Nu în ultimul rând, în cadrul vizitei oficiale, doamna Comisar Bieńkowska va participa și la o sesiune dedicată semestrului european pentru coordonarea politicilor economice, subiect de interes major pentru portofoliul său de activitate.

O reglementare echilibrată pentru piața digitală europeană

Subiectul discuției purtate între Comisarul Mariya Gabriel și europarlamentarul Claudia Țapardel s-a axat pe reglementarea mediului digital la nivel european în contextul provocărilor ce rezultă din evoluția extrem de rapidă a tehnologiilor digitale și a consensului că acesta reprezintă viitorul Europei. În acest sens, eurodeputata PSD consideră că este necesar crearea unui cadru legal comunitar care să aibă în vedere protejarea modelelor de business tradiționale, astfel încât acestea să nu aibă de suferit în urma dezvoltării procesului de digitalizare.

„Mi-am exprimat convingerea că avem nevoie de o reglementare la nivel european care să asigure transparența în ceea ce privește modul în care operează agenții economici pe platformele online și care să asigure un echilibru între formele tradiționale de business și cele bazate exclusiv pe tehnologiile digitale, așa cum este cazul economiei colaborative.”, a precizat eurodeputata PSD.

Totodată, Țapardel și-a exprimat deschiderea de a colabora cu Comisarul Gabriel și susținerea pentru Directiva europeană care urmează a fi lansată luna viitoare și care vizează reglementarea relațiilor de afaceri precum și practicile concurențiale folosite de platformele online.

În încheiere, atât Comisarul Gabriel, cât și Țapardel au agreat să colaboreze în vederea susținerii femeilor care doresc să își dezvolte cariere de succes în domeniile transportului și tehnologiei.