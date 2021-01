Europarlamentarul Cristian Terheş: '2020 a fost anul în care s-au îngrădit în România drepturile și libertățile oamenilor într-un mod nemaivăzut'

Europarlamentarul PNŢCD Cristian Terheş a postat, pe Facebook, un mesaj în care spune că, în 2020, românilor le-au fost îngrădite drepturile și bertățile.

"Anul 2020 a fost anul in care s-au ingradit in Romania drepturile si libertatile oamenilor intr-un mod nemaivazut din perioada ocupatiei sovietice. Libertatea religioasa si de exprimare, reinstaurarea cenzurii in presa si pe internet, limitarea dreptului la circulatie si intalniri au fost doar cateva dintre restrictiile impuse de guvern in anul trecut, iar limitarile se vede ca vor creste.

Cine isi cedeaza drepturile si libertatile crezand ca asa va trai in siguranta, nu doar ca le va pierde pe ambele, atat drepturile cat si siguranta, ci va trai ca un caine in lant, saturandu-se cu miezii ce cad de la masa stapanilor.

Omul, ca fiinta creata de Dumnezeu, are drepturi si libertati fundamentale inalienabile pe care statul nu i le da, ci i le protejeaza. Cand omul renunta, indiferent de pretext, la aceste drepturile si libertati ale sale, singur se face sclav/rob.

Daca cineva doreste, totusi, sa renunte la drepturile si libertatile sale, e alegerea lui. Intrebarea este ce fel de societate dorim pentru noi si cei care vin dupa noi: una cu oameni liberi sau sclavi?

Lupta pentru drepturi si libertati nu e doar pentru protejarea propriilor drepturi si libertati, ci si a celor care vin dupa noi. E continuarea luptei generatiilor trecute si obligatia pe care o avem de a o continua pentru generatia ce vine dupa noi.

Anul 2021 trebuie sa fie anul in care ne luam drepturile si libertatile inapoi!", a scris europarlamentarul PNŢCD Cristian Terheş.