Europarlamentarul Cristian Terheș o acuză pe Raluca Turcan că încurajează exportul muncitorilor sezonieri

Europarlamentarul PNȚCD Cristian Terheș publică miercuri pe pagina de Facebook o poză cu pliante din aeroportul Otopeni, realizate de Ministerul Muncii, care conțin „informații utile” privind munca sezonieră în străinătate, europarlamentarul fiind de părere că acestea demonstrează o politică antinațională a actualului Guvern.

„Sunt in aeroportul Otopeni, pentru ca ma duc pana la Bruxelles, si am fost socat sa vad ghiseele de bilete ale companiei Tarom pline de pliante privind munca "sezoniera" in strainatate, toate tiparite sub egida Ministerului Muncii, adica a lui Turcan. Rolul acestui minister e sa faciliteze pastrarea si crearea de noi locuri de munca in Romania, nu sa exporte forta de munca ce ar putea aduce plus valoare in economia romaneasca. Inca o data se confirma ca actualul guvern PNL-USR este unul antinational, singura sa preocupare fiind cum sa faca strainii bani de pe spinarea romanilor”, a scris Cristian Terhes pe Facebook.