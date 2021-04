Europarlamentarul Cristian Terhes SE OPUNE certificatul de vaccinare digital: OPOZIȚIE în Parlamentul European

Europarlamentarul Cristian Terhes se opune certificatul verde digital. Acesta spune că respectivul certificat restrânge libertatea de deplasare în UE și că îngrădirea unor libertăți pentru cei care nu se vaccinează este discriminatorie.

"Opozitie in Parlamentul European impotriva "certificatului verde digital"

Europarlamentari ECPM se opun "certificatului verde digital" propus de Comisia Europeana, prin care se doreste "facilitarea liberei circulatii" in interiorul UE in schimbul prezentarii unui certificat/adeverinte care sa ateste ca persoana s-a vaccinat, si-a facut recent un test anti-Covid ori ca s-a recuperat dupa ce a fost infectata cu coronavirus.

Pozitia publica de opunere la acest "certificat verde digital" a fost semnata de europarlamentarii Cristian Terhes (PNTCD - Romania), Bert-Jan Ruissen (Olanda) si Helmut Geuking (Germania), toti trei membri in Grupul ECR, insa argumentele sunt impartasite si de alti europarlamentari din alte grupuri.

In primul rand certificatul respectiv restrictioneaza libera circulatie a persoanelor pe teritoriul UE, impunand conditii exercitarii acestui drept care "este piatra de temelie a cetateniei europene, stabilita prin Tratatul de la Maastricht din 1992", se arata in pozitia lor publica.

In al doilea rand, "acesta adeverinta electronica verde are efect discriminatoriu", in contextul in care majoritatea cetatenilor UE nu sunt vaccinati, fie pentru ca nu doresc vaccinarea, fie pentru ca nu pot fi vaccinati (femeile insarcinate, de exemplu).

"Acesti cetateni vor fi afectati in mod negativ in activitatile lor zilnice, daca aceasta Adeverinta Electronica Verde va fi adoptata si implementata", arata europarlamentarii.

"Unii ar putea spune ca, in aceste cazuri, persoanele respective pot alege testarea ca si varianta inlocuitoare. Dat fiind faptul, insa, ca aceste teste nu sunt oferite gratuit, ca accesul la ele poate fi greoi sau ca rezultatele pot fi incorecte, precum si faptul ca acestea sunt valabile doar pentru cateva zile, testarea nu este o alternativa cu adevarat. In cazul unei familii numeroase sau in cazul cuiva care calatoreste frecvent in interesul muncii, testarea repetata este o adevarata povara", mai arata acestia.

In al treilea rand, europarlamentarii s-au aratat "profund ingrijorati cu privire la datele personale si cu caracter medical ce vor fi colectate pentru aceasta adeverinta".

"In acest moment, informatiile cu privire la cum vor fi colectate, stocate si folosite datele personale sunt neclare si insuficiente. Se pretinde ca regulile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal vor fi respectate, insa nu e clar cum se va realiza aceast lucru. Aceasta baza de date uriasa ce va contine nume si prenume, data nasterii si detalii medicale ale cetatenilor UE risca sa devina o tinta foarte atragatoare pentru hackeri sau corporatii interesate sa acceseze aceste date. Aceasta este o vulnerabilitate pentru cetatenii europeni si un risc pe care refuzam sa ni-l asumam."

In concluzia pozitiei lor publice, "luand in considerare conditiile impuse liberei circulatii pe teritoriul UE, efectul discriminatoriu al adeverintei, precum si riscul asupra datelor personale ale cetatenilor Uniunii Europene, suntem impotriva adoptarii si implementarii Adeverintei Electronice Verzi in Uniunea Europeana", arata europarlamentarii ECPM.

ECPM - European Christian Political Movement (Miscarea Crestina Politica Europeana) - este singura miscare politica europeana creata pentru promovarea valorilor si politicilor crestin-democrate in Europa. ECPM considera ca o Europa puternica este o Europa a natiunilor suverane, in care drepturile si libertatile fundamentale, precum si demnitatea umana sunt garantate, respectate si protejate.

PNTCD este singurul partid din Romania afiliat la ECPM.

"Aceasta adeverinta verde digitala prin care, in fapt, nu se faciliteaza libertatea de circulatie, ci se uniformizeaza restrictia ei in toata Uniunea Europeana incalca toate valorile fundamentale pe care s-a construit UE.

Mai mult, prin modul cum a fost gandit acest certificat/adeverinta, se va ajunge ca guvernele sa conditioneze oamenii sa-si poata exercitarea un drept fundamental - cum e libertatea de miscare - de renuntarea la un alt drept fundamental - cum e dispunerea asupra propriului corp. Intr-o asemenea situatie nu se mai poate spune ca alegerea oamenilor de a se vaccina a fost una libera, ci conditionata, lucru ce incalca fundamentul relatiei dintre cetatean si stat. Daca nu mai poti sa fii stapan pe propriul tau corp, statul obligandu-te sau conditionandu-te sa ingerezi sau sa te injectezi cu produse medicale in schimbul posibilitatii de a-ti exercita un drept fundamental, nu mai vorbim despre stat democratic ci stat totalitar, ce vrea efectiv sa te ia in stapanire.

Nu pot, cu constiinta curata, sa votez sau sa sustin un asemenea certificat care incalca dreptul fundamental al oamenilor de a alege liberi si nestingheriti cu ce, cand si cum sa se vaccineze. Libertatea de a decide cu privire la propriul corp este dreptul fundamental al omului, de aceea decizia de vaccinare trebuie sa fie lasata numai in seama persoanelor, care sa o ia liberi, nestingheriti si informati, deoarece ei isi si asuma riscul deciziei respective", a spus Cristian Terhes, europarlamentar PNTCD.

Versiunea in limba engleza a textului poate fi gasita aici: