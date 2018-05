Europarlamentarul Emilian Pavel (PSD): Romani, nu iesiti din case! Klaus Orban da foc tarii

Europarlamentarul PSD Emilian Pavel reacționează după ce președintele PNL, Ludovic Orban, a depus plângeri penale împotriva premierului Viorica Dancilă și a președintelui PSD, Liviu Dragnea. Europarlamentarul e de părere că liderul PNL și președintele republicii nu au soluții și au inventat o criză ”nebună”:

”Se spune ca una dintre definitiile nebuniei este aceea de a face mereu aceleasi lucruri pentru a obtine aceleasi rezultate.

Daca in 2015 guvernul Ciolos al domnului Iohannis a fost impus romanilor prin moartea tragica a tinerilor din clubul Colectiv, de data aceasta mana lunga a lui Iohannis loveste democratia si loveste romanii prin gura domnului Ludovic Orban.

Eu am spus de multe ori ca opozitia din tara noastra nu are solutii reale pentru romani. Nu are nimic. Iar ultima gaselnita a cuplului Iohannis-Orban, nici mai mult nici mai putin decat o plangere penala pentru tradare, arata nu doar lipsa de solutii si de proiect, dar arata, clar, fara discutie, antisemitismul lui Klaus Iohannis si slugarnicia lui Ludovic Orban. Si arata in opinia mea, prostie.

Romania are un guvern ales de oameni, nu de Iohannis, nu de Orban, pentru ca PSD a venit in fata oamenilor cu un proiect clar pentru care lupta si pe care il pune in fiecare zi in aplicare. Tot zgomotul presei aservite presedintelui, toate manipularile, nimic nu poate ascunde faptul ca PSD are un proiect pentru romani, iar opozitia nu are nimic!

Guvernul PSD nu duce Romania in afara Europei. Antisemitismul lui Iohannis si al lui Orban fac asta! PSD ramane fidel politicii normale a Romaniei de apropiere fata de SUA, fata de principalul aliat strategic al tarii noastre, Statele Unite. Guvernul PSD nu a facut cu nici macar un milimetru rabat de la pozitia internationala si de la solutia celor doua state care trebuie sa coexiste pasnic, Israel si Palestina. Ce a facut guvernul PSD, fata de fanteziile nebunesti promovate de Klaus Orban, este ca a mai pus o caramida la temelia relatiei cu cel mai important aparator pe care tara noastra il are si il va avea impotriva ambitiilor nebunesti ale lui Putin, America! Se pare ca altii ne vor vulnerabili fata de Rusia... Iohannis si Ludovic Orban.

Cu toata durerea, mesajul meu catre romani in aceasta perioada este sa stea in case si sa se pazeasca de focul Iohannis-Orban! Nu exagerez, nu fac retorica, dar in acest moment Klaus Orban fac din Romania democratica un loc periculos. Paziti-va de ei pentru ca nebunii care nu au nimic altceva in minte decat distrugerea totala sunt extrem de periculosi pentru romani!

Daca Ludovic Orban vorbeste de tradare, eu il suspectez, din ceea ce face, pentru terorism politic!

Vestea buna pentru romani, dincolo de zgomotul pe care astfel de stiri il fac in media, este aceea ca un guvern democratic ales de oameni, guvernul PSD, pune in aplicare tot ce a promis inainte de a fi votat, ca Romania are un guvern responsabil care nu doar ca aduce crestere si prosperitate si pune temelia unui viitor mai bun pentru romani, dar care, in acelasi timp, lupta cu toate fortele impotriva unor iresponsabili precum Klaus Orban care mai degraba ar da foc intregii tari decat sa accepte votul oamenilor, democratia si libertatea.”, susține Emilian Pavel.