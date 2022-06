Europarlamentarul Eugen Tomac: Asistăm la un moment de cotitură în evoluţia Uniunii Europene

Europarlamentarul Eugen Tomac a fost invitat în cadrul unei sesiuni LIVE Q&A la Be EU cu Sabina Iosub, unde a vorbit despre deschiderea rundei de negocieri pentru aderarea Ucrainei şi Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

"E clar că asistăm la un moment de cotitură în evoluţia Uniunii Europene. Decizia politică de a invita Ucraina şi Republica Moldova să adere la Uniunea Europeană este un gest fără precedent pentru că nu intra în calculele Uniunii Europene această extindere. Vreau să fiu cât se poate de clar şi corect. În primul rând, un merit incontestabil în această evoluţie, cel puţin în cazul Republicii Moldova, l-a avut România.

Avem o echipă foarte bună şi în Parlamentul European, şi la reprezentanţa noastră de la Bruxelles şi, evident, rolul preşedintelui în Consiliul European nu trebuie neglijat, dar cred că Republica Moldova s-a întâlnit cu o situţie fără precedent, drept dovadă fiind singurul stat care intră pe această uşă mai scurtă de deschidere de negocieri pentru aderare la Uniunea Europeană.

În orice caz, vom începe o etapă nouă. De altfel, am avut o discuţie la o cină de lucru cu Ursula von der Leyen, câţiva europarlamentari PPE, am fost invitaţi acolo şi am spus că Republica Moldova, spre deosebire de Ucraina, are o situaţie diferită şi nu poate fi scoasă din acest pachet pentru că jumătate din cetăţenii Republicii Moldova sunt deja cetăţeni ai Uniunii Europene, fapt confirma şi de preşedinta Maia Sandu în discursul pe care l-a avut în plenul Parlamentului European.

Important este ca, acum, indiferent de evoluţia din est,ideal ar fi să se aşeze pacea în conflictul din Ucraina, cele două state vor intra într-un lung proces de negocieri. Se vor deschide capitole multe pe toate domeniile şi depinde de guvernele de la Chişinău şi Kiev când vor intra în Uniunea Euopeană. Acum este foarte devreme să discutăm despre acest aspect, dar politic este important că Republica Moldova intră în sfera de influenţă şi de interes imediat şi direct al Uniunii Europene, lucru pe care nu îl puteam vedea în urmă cu un an", a declarat europarlamentarul Eugen Tomac.