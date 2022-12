Europarlamentarul german care criticase România în PE își cere iertare: Acum am vizitat România și am văzut un alt fel de popor (Video)

Europarlamentarul german, Guido Reil (AfD), criticase extrem de dur România, într-un discurs în Parlamentul European spunând că țara noastră este ”Wild West-ul Europei” și nu avem ce căuta în spațiul Schengen. Între timp, Reil a fost invitat în România de către europarlamentarul român Natalia Intotero și după câteva zile și-a schimbat radical părerea.

''În ultimul an am fost de multe ori în România şi vreau să fiu prietenos când spun că România este Wild West-ul Europei. În Ucraina am văzut o infrastructură mult mai bună decât în România. Nu avem nevoie de România şi de Bulgaria nici în Uniunea Europeană, nici în Schengen'', spunea Guido Reil.

Între timp, Reil a fost invitat în România de către europarlamentarul Natalia Intotero și cu acest prilej și-a schimbat total impresia despre țara noastră.

El a ținut să ceară scuze poporului român, după ce a fost într-o vizită în județul Hunedoara și a cunoscut oamenii de rând din România. De asemenea, europarlamentarul a cerut, public, tuturor țărilor să voteze pentru aderarea țării noastre la Spațiul Schengen.

La rândul său, Natalia Intotero, a ținut să-i mulțumească lui Guido Reil pentru faptul că a fost deschis și a venit să vadă situația cu ochii lui.

”Doresc să-mi exprim pe această cale aprecierea față de mesajul domnului europarlamentar Guido Reil, care a cerut iertare României pentru discursul său din luna octombrie. De asemenea, doresc să îi mulțumesc și public pentru faptul că a acceptat invitația mea de a cunoaște România, începând din județul Hunedoara.

Doar prin colaborare și educație putem să depășim acele bariere sociale care au fost create artificial de omenire în secole întregi de polarizare și violență. Împreună, putem să găsim înțelegere comună în orice situație. Cel mai important lucru este să facem pași concreți în acest sens.

Indiferent de rezultatul votului privind aderarea României în spațiul Schengen, indiferent câte obstacole întâmpinăm în drumul nostru, în pofida încercărilor constante de dezbinare, vom rămâne un popor mândru și unit. Așa să ne ajute Dumnezeu!”, scrie Natalia Intotero.