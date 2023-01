Europarlamentarul Guy Verhofstadt anunță eșecul sancțiunilor anti-Rusia: 'Nouă pachete și efectul este mai mic de zero'

Europarlamentarul Guy Verhofstadt, care face parte din grupul Renew Europe, susține că sacnțiunile împotriva Rusiei nu au efect. Verhofstadt a publicat un tabel întocmit de publicația Politico (care citează Eurostat), care arată comerțul statelor membre UE cu Rusia între lunile februarie și august 2022. Potrivit datelor, în ciuda sancțiunilor, comerțul cu Rusia a crescut în majoritatea statelor UE în timpul anului de război.

„1 imagine spune totul... 9 pachete de sancțiuni și efectul este mai mic de 0! Recompensăm Rusia pentru războiul ei împotriva noastră”, a spus europarlamentarul Guy Verhofstadt, pe pagina sa de Twitter.

1 picture says it all…



9 packages of sanctions and the effect is less than 0 !



We are rewarding Russia for its war against us ! pic.twitter.com/k80XbYIkjA