Europarlamentarul Negrescu, la Transatlantic Week: România să devină un hub de dezvoltare regională

Europarlamentarul Victor Negrescu (PSD) a participat la Transatlantic Week, în Washington, unde le-a prezentat partenerilor americani intenția României de a deveni hub pentru dezvoltarea și stabilitatea regiunii.

Victor Negrescu a participat la unul dintre cele mai importante forumuri de cooperare între Statele Unite și Uniunea Europeană, Transatlantic Week, organizat la Washington.

Negrescu s-a întâlnit și a discutat cu doi dintre politicienii cu experiență din SUA, membri ai Camerei Reprezentanților, republicanul Darin LaHood și democratul Jim Costa.

„Contextul actual reprezintă o ocazie fără precedent în ultimii ani pentru a întări relația dintre Statele Unite și Uniunea Europeană. Avem valori, așteptări și obiective comune care pot sta la baza unui parteneriat solid pe componente precum zona de securitate și apărare, agricultură sau energie, digital și educație. Am prezentat partenerilor noștri americani intenția României, și în mod special a Partidului Social Democrat, ca țara noastră să devină un hub pentru dezvoltarea și stabilitatea regiunii. Am detaliat eforturile noastre depuse în acest context, potențialul României, mai ales pe zona de energie, agricultură și digital, și am subliniat importanța comunității românești în Statele Unite, precum și a investițiilor și prezenței americane în România”, a declarat eurodeputatul social-democrat, Victor Negrescu.