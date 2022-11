Europarlamentarul Victor Negrescu: 'Trebuie să se înceteze cu politizarea discuțiilor privind aderarea României la spațiul Schengen'

Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a declarat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, faptul că "trebuie să se înceteze cu politizarea discuțiilor privind aderarea României la spațiul Schengen și să lucrăm împreună pentru interesul țării noastre".

"Comisarul social-democrat din Suedia, Ylva Johansson, a afirmat cu tărie, astăzi, în conferința de presă organizată de Comisia Europeană, că România merită să fie în Schengen. La începutul acestui an, în data de 9 martie, am avut o întâlnire cu doamna comisar în care am discutat despre acest lucru, atunci când prea puțini credeau în șansa României.

Iată că, din nou, social-democrații, inclusiv cei suedezi, sunt alături de noi, iar intoxicările din spațiul public ale unora nu se adeveresc. Trebuie să se înceteze cu politizarea discuțiilor privind aderarea României la spațiul Schengen și să lucrăm împreună pentru interesul țării noastre.

De altfel, grupul social-democrat din Parlamentul European a reiterat, tot astăzi, susținerea fără echivoc pentru aderarea țării noastre la spațiul Schengen, familia noastră politică fiind singura care a votat în unanimitate pentru aderarea României, în plenul legislativul european.

Vă prezint câteva dintre ideile importante din conferința de presă de astăzi, care nu au fost preluate suficient în spațiul public:

- Comisia Europeană admite faptul că România îndeplinește criteriile de aderare la Schengen, de foarte mult timp, iar noul raport de evaluare este unul pozitiv

- Olanda a trimis experți independenți pentru evaluarea României

- Comisia Europeană declară public că nu există nicio legătură între aderarea la spațiul Schengen și MCV sau opiniile Comisiei de la Veneția

- Țara noastră este singura din cele trei care nu a trebuit să facă declarații sau să dea explicații suplimentare cu privire la zona de protecție a frontierelor și gestionarea refugiaților", a declarat Victor Negrescu.