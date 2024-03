Eurostat confirmă premiera: România a depășit Ungaria la PIB/locuitor exprimat în paritatea puterii de cumpărare

PIB-ul per capita exprimat în paritatea puterii de cumpărare standard (PPS) varia anul trecut între 64% din media UE în Bulgaria, 78% în România şi 240% din media UE în Luxemburg, arată datele preliminare publicate marţi de Oficiul European de Statistică (Eurostat). România a depășit în premieră Ungaria.

În 2023, existau diferenţe substanţiale în rândul statelor membre UE la PIB per capita exprimat în paritatea puterii de cumpărare standard. Luxemburg şi Irlanda au avut cel mai ridicat nivel al PIB-ului per capita exprimat în paritatea puterii de cumpărare standard (PPS) - 140% şi, respectiv, 112% peste media UE.

După Luxemburg şi Irlanda, urmează Ţările de Jos (30% peste media UE), Danemarca (28% peste media UE) şi Austria (23% peste media UE).

Cel mai scăzut nivel a fost în Bulgaria (36% sub media UE), Grecia (33% sub media UE), Letonia (29% sub media UE), Slovacia (27% sub media UE), Croaţia şi Ungaria (ambele cu 24% sub media UE) şi România (22% sub media UE). România continuă să se apropie de media UE la capitolul consum, după ce în 2022 şi în 2021 nivelul PIB-ului per capita exprimat în paritatea puterii de cumpărare standard era cu 24% şi, respectiv, 27% sub media UE.

Ce reprezintă acest indicator

Produsul intern brut (PIB) pe cap de locuitor exprimat în standarde de putere de cumpărare (PPS) este o modalitate de a măsura și de a compara performanța economică și standardele de viață din diferite țări într-un mod care ține cont de diferențele dintre nivelurile prețurilor. Această abordare facilitează compararea indicatorilor economici ai țărilor cu monede diferite și costuri de trai foarte diferite.

Produsul intern brut (PIB) pe cap de locuitor: Aceasta este o măsură a producției economice a unei țări care ține cont de numărul de locuitori. În esență, acesta împarte produsul intern brut al țării la populația totală a acesteia, oferind o producție economică medie pe persoană. Este un indicator utilizat în mod obișnuit al bunăstării economice medii sau al standardului de viață dintr-o țară.

Standardele puterii de cumpărare (PPS): PPS este o unitate monetară ipotetică care are aceeași putere de cumpărare pentru întreaga gamă de bunuri și servicii ca și moneda națională dintr-o anumită țară. Utilizarea PPS elimină diferențele de nivel al prețurilor dintre țări, permițând comparații mai precise ale volumului de bunuri și servicii produse sau consumate. Atunci când PIB-ul pe cap de locuitor este exprimat în PPC, acesta ajustează indicatorii economici pentru a ține cont de variația costului vieții și a ratelor inflației în diferite țări, oferind astfel o comparație mai exactă a standardelor de viață și a bogăției reale.

Prin exprimarea PIB pe cap de locuitor în PPS, economiștii și factorii de decizie politică pot face comparații mai semnificative ale productivității economice și ale standardelor de viață între țări, ajustând faptul că o unitate monetară poate cumpăra mai mult în unele țări decât în altele. Această metodă este deosebit de utilă în comparațiile internaționale, cum ar fi cele efectuate de biroul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat) sau de Banca Mondială, pentru a evalua și compara performanța economică și standardele de viață ale țărilor membre și ale țărilor nemembre.

METODOLOGIE

Estimările flash pentru 2023 prezentate în acest articol de presă se bazează pe datele privind PIB-ul și populația pentru 2023, extrase la data de 11/03/2024 și pe cele mai recente PPC-uri disponibile. Estimările revizuite vor fi publicate în iunie 2024.

Luxemburg: PIB-ul ridicat pe cap de locuitor din Luxemburg se datorează în parte ponderii mari a lucrătorilor transfrontalieri în totalul ocupării forței de muncă din această țară. Deși contribuie la PIB, acești lucrători nu sunt luați în considerare ca făcând parte din populația rezidentă care este utilizată pentru a calcula PIB-ul pe cap de locuitor.

Irlanda: nivelul ridicat al PIB-ului pe cap de locuitor din Irlanda poate fi explicat parțial prin prezența unor mari companii multinaționale care dețin proprietate intelectuală. Producția contractuală asociată cu aceste active contribuie la PIB, în timp ce o mare parte din veniturile obținute din această producție se întoarce la proprietarii finali ai companiilor din străinătate.