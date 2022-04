VIDEO Eurovision 2022 - wrs, reprezentantul României la Torino, lansează videoclipul melodiei Llamame

Reprezentantul României la Eurovision, wrs, va lansa sâmbătă, în cadrul Telejurnalului de la TVR, videoclipul melodiei „Llamame”, potrivit news.ro.

Cu peste 2,5 milioane de accesări pe conturile oficiale şi fredonată de mii de fani la concertele dedicate promovării fenomenului Eurovision, „Llamame”, piesa României pentru ediţia 2022 a concursului internaţional „se vede”, începând de vineri, în noul videoclip lansat de wrs.

„Cred că sunt în asentimentul tuturor când spun că am aşteptat şi eu acest clip cu sufletul la gură, mai ales că m-am distrat foarte tare la filmări. Pentru mine, clipul “Llamame” este cu atât mai special cu cât surprinde, cumva, parcursul meu artistic în lumea muzicii şi ideea că hard work really pays off. Sunt foarte mândru de ce a ieşit şi mulţumesc tuturor celor implicaţi, care au reuşit să aducă o simplă idee la realitate. Enjoy!”, a declarat artistul.

Povestea din spatele videoclipului este inspirată din viaţa lui wrs şi ilustrează drumul parcurs de artist în industria muzicală, marcând, astfel, faptul că ambiţia, determinarea şi pasiunea sunt cele mai importante aspecte în îndeplinirea unui vis.

Regia videoclipului este semnată de Andra Marta şi de Cristina Poszet, iar Alexandru Mureşan este director de imagine.

În studioul TVR au loc ultimele repetiţii, sunt reglate ultimele detalii cu echipa tehnică a organizatorilor, costumele de scenă primesc retuşurile finale iar wrs ne-a mărturisit că a făcut o modificare în coregrafia show-ului: „Vom avea o modificare interesantă a coregrafiei, pe care o voi dezvălui doar pe scena de la Torino. Sunt foarte încrezător în proiectul pe care l-am pregătit şi abia aştept ca şi fanii să descopere toate surprizele”, a declarat reprezentantul nostru la ESC 2022.

Până atunci, sâmbătă, la TVR 1, în cadrul Telejurnalului orei 20.00, reprezentantul României la Eurovision ne va dezvălui, în premieră şi în exclusivitate, povestea din spatele „Llamame” şi imagini din culisele filmărilor pentru videoclip.

Andrei Ursu, alias wrs, este un artist multidisciplinar cu o viziune unică. Înainte de a-şi începe cariera de vocalist, a lucrat ca backup dancer în televiziune şi pentru alţi artişti, luându-i exemplul părinţilor săi, ambii dansatori de muzică populară. În anul 2015, face parte din trupa de băieţi SHOT, începându-şi cariera muzicală. Doi ani mai târziu, părăseşte proiectul şi se mută la Londra, unde îşi perfecţionează abilităţile de compozitor. În ianuarie 2020 semnează un contract de înregistrare cu Global Records şi demarează proiectul său de muzică electro pop. Pe lângă muzica sa, wrs îşi concepe adesea videoclipurile şi artwork-urile, oferind ascultătorilor o privire în lumea sa interioară.

Cea mai recentă piesă a lui wrs, „Amore” feat. Ilkan Gunuc a ajuns pe locul 7 în Top Radio MediaForest, pe locul 12 în Top TV Bulgaria şi a atins un vârf în Top 200 Shazam #3 RO, #19 Bulgaria, #67 Moldova, fiind inclusă în playlisturile editoriale NMF Turcia, RO + Hit Dans, Yaz, Dance toata ziua. Totodată, piesa "Tsunami" a devenit o senzaţie internaţională ajungând pe primele locuri în topurile din Bulgaria (#24 Radio, #3 TV, #3 Top 200 Shazam, #12 Apple Dance), România (#35 Top 200 Shazam, #19 Apple Dance).