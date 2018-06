Eva Longoria, vedetă a serialului de succes 'Neveste disperate', a născut

Actrița americană Eva Longoria, vedetă a serialului de succes "Neveste disperate/ Desperate Housewives", a născut primul ei copil, un băiețel care a primit numele de Santiago Enrique, informează voici.fr, potrivit Mediafax.

Informația a fost făcută publică în exclusivitate de revista Hola USA !, care a scris că actrița în vârstă de 43 de ani a născut băiețelul marți, la centrul medical Cedars-Sinai din Los Angeles.

Eva Longoria a făcut publică și o fotografie a ei cu băiețelul ei.

Acesta este primul copil al actriței și al cincilea al soțului său, José Antonio "Pepe" Bastón, în vârstă de 49 de ani.

Bastón, președinte al Televisa, cea mai mare companie de media din America Latină, a mai avut patru copii cu fosta sa soție, Natalia Esperón: Natalia și tripleții Mariana, Jose și Sebastian, însă acesta din urmă a murit la câteva zile de la naștere.

Eva Longoria și mogulul media mexican Jose Bastón s-au căsătorit în mai 2016.

Aceasta este cea de-a treia căsătorie a actriței după eșecul mariajelor cu actorul Tyler Christopher și jucătorul de baschet Tony Parker.

Eva Longoria a devenit celebră graţie personajului Gabrielle Solis din serialul de televiziune "Neveste disperate/ Desperate Housewives", pentru care a obținut nominalizări la Globurile de Aur și premiile Sindicatului actorilor americani. Eva Longoria a mai jucat în filme precum "Numai peste cadavrul ei/ Over Her Dead Body" (2008) și "For Greater Glory: The True Story of Cristiada" (2012). De asemenea, actriţa a dat voce unui personaj din animaţia "Arthur Christmas" (2011). În perioada 2015 - 2016, Longoria a jucat în sitcom-ul NBC "Telenovela" și a fost producător executiv pentru serialul "Devious Maids".