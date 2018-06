'TAG: Dă-o mai departe' - Jon Hamm şi Jeremy Renner au vorbit despre prieteniile din copilărie

Departe de Hollywood şi de al său glamour, actorii Jon Hamm şi Jeremy Renner au declarat pentru EFE că prieteniile din copilărie trebuie menţinute cu orice preţ, aşa cum demonstrează filmul ''TAG: Dă-o mai departe'', o comedie spumoasă despre un joc de leapşa care îi ţine pe protagonişti uniţi de când sunt copii până devin adulţi, scrie Agerpres.

"Nu sunt doar o gaşcă de adulţi implicaţi într-un joc de copii, sunt în primul rând buni prieteni. Mi-a plăcut că este o poveste sinceră, veselă, lipsită de cinism", a declarat Hamm, devenit celebru pentru rolul lui Don Draper din serialul ''Mad Men''.



În filmul ''TAG: Dă-o mai departe'' care ajunge în cinematografele româneşte la 6 iulie, actorii Jeremy Renner, Jon Hamm, Ed Helms, Jake Johnson şi Hannibal Buress sunt permanent în competiţie chiar şi la înmormântarea tatălui unuia dintre ei, sau la căsătoria prietenului lor comun. Nu au renunţat niciodată la prietenie şi nici la inocenţa copilăriei, când se jucau până îşi zdreleau genunchii, având ambiţia de a-l "prinde" mai ales pe unul dintre ei, Jerry, interpretat de Jeremy Renner (''Marvel: The Avengers''), pe care l-au "vânat" timp de 30 de ani, de când joacă această leapşa neobişnuită.



Timp de o lună, în fiecare an, cei cinci prieteni extrem de competitivi nu ţin cont de nicio regulă în acest joc de leapşa, pe care l-au început din clasa întâi. Iar ei îşi riscă sănătatea, slujbele şi chiar relaţiile pentru a câştiga. Însă, acest an este cu totul special, pentru că jocul are loc în acelaşi timp cu nunta singurului participant neînvins, ceea ce l-ar putea prinde pentru prima dată cu garda jos. Dar el ştie că prietenii lui sunt gata de atac şi este pregătit.



Iar Jerry nu se lasă prins uşor, nici măcar la propria nuntă unde devine ţinta prietenilor săi.



Renner, care pune suflet în tot ce face, şi-a fracturat ambele braţe în timpul filmărilor. După ce a trecut pe la spital şi a stat în recuperare, s-a întors pe platourile de filmare la ''TAG'' şi, în paralel, la ''Avengers''.



Nivelul de competiţie al protagoniştilor acestei comedii, regizată de Jeff Tomsic, este palpabil: "Acum mă joc cu fiica mea de cinci ani mea şi cu prietenii ei. Bineînţeles că îi bat!", a asigurat Renner. "Ca să fim sinceri este cel mai bun dintre noi, pentru că aşa este scris în scenariu", a glumit colegul său de platou Jon Hamm, care a mărturisit că nu are experienţa filmelor de acţiune ale acestuia, dar că "i-ar plăcea să încerce".

Citește și: Încep înscrierile pentru Concursul de interpretare internațional Cerbul de Aur



Hamm, în rolul unui executiv care întrerupe un interviu acordat Wall Street Journal pentru a continua jocul, consideră că în actualul moment politic, social şi economic, mesajul filmului este "mai important ca oricând". "Nu uita să te distrezi, nu uita de prieteni, nu uita de unde ai plecat. Acestea sunt lucrurile care au valoare şi care îţi ţin spiritul tânăr", spune el.



Şi deşi subiectul poate părea fictiv, sau absurd, filmul se bazează pe fapte reale, pe povestea unui grup de prieteni din Spokane (Washington) care continuă acest joc timp de trei decenii, întrerupând nunţi, funeralii, reuniuni sau chiar naşteri.



"I-a ţinut împreună, în momentele bune sau rele, şi după tot acest timp au rămas prieteni. Este ceea ce dă valoare filmului", a declarat pentru EFE, şi actorul Jake Johnson, cunoscut din ''New Girl''. De aceeaşi părere este şi Jon Hamm, care a asigurat că povestea are nerv şi multă acţiune.



"Sunt băieţi care ţin unii la alţii, sunt uimitori. Este suficient să-i vezi şi-ţi înfloreşte zâmbetul pe buze", spune actorul, care asigură că filmul este inspirat din grupul ''Tag Brothers'', a cărui poveste a fost publicată de Wall Street Journal în 2013.



Cel care reuneşte grupul pentru nunta lui Jerry în ''TAG'' este Ed Helms, considerat "sufletul" jocului. "Nu sunt o persoană cu un mare fizic. Sunt neîndemânatic şi primesc mulţi bani pentru asta", spune actorul din ''Hangover'' (''Marea mahmureală'') care de data aceasta nu îşi pierde dinţii în timpul acţiunii.



În cadrul promovării filmului la Miami, cei cinci protagonişti au dat buzna peste o nuntă desfăşurată la hotelul lor. "Nu am întrerupt ceremonia. Ar fi fost culmea, am fost invitaţi la petrecere", a explicat Helms, al cărui personaj se năpusteşte spre altar, unde prietenul lor "neprins" aşteaptă să primească verighetele.



Este un joc între realitate şi ficţiune care, potrivit lui Jeremy Renner, ar trebui jucat de mulţi adulţi pentru a-şi menţine prieteniile din copilărie, pentru a-şi menţine spiritul şi sufletul mereu tânăr.