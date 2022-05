Evenimente organizate de reprezentanţele ICR cu ocazia Zilei Europei 2022

* ICR Praga - luni, la Strelecky Ostrov, va avea loc concertul formaţiei româneşti Moonlight Breakfast. Ambasada României în Republica Cehă va prezenta la standul său broşuri turistice, materiale informative şi produse româneşti. Imaginea României, văzută prin ochii tinerilor călători cehi Lukas Socha şi Viktorka Rys, va putea fi descoperită în cadrul dezbaterilor cu tema "Călătorie în România" şi "Arcul Carpaţilor, plimbare spre Banat", organizate de Reprezentanţa Comisiei Europene în Republica Cehă. Programul detaliat al evenimentului poate fi consultat la adresa https://www.evropskedny.cz/.Tot luni, în parcul Kampa va avea loc vernisajul expoziţiei "NATURE FUTURE - young European photography", cu lucrările a 14 tineri fotografi din Europa, care analizează criza ecologică majoră ce afectează planeta. România este reprezentată de Ioana Cîrlig, cu fotografii din seria "Accept all happiness from me". Expoziţia este deschisă până pe 28 august.* ICR Bruxelles - Ansamblul ConTempo va susţine, luni, concertul de gală "Cello Vision's Travelling - Connecting Europe", la Sala de Concerte a Primăriei din Damme - Bruges, Belgia.* 60 de standuri ale misiunilor diplomatice, instituţiilor europene şi autorităţilor locale vor fi amplasate, în Place de l'Hotel de Ville şi Place de la Resistance din oraşul Esch-sur-Alzette, în cadrul evenimentului Esch2022-Capitală Culturală Europeană. La standul României va fi prezentată, luni, expoziţia "Predicţiile Pământului. Despre gândirea şi practica ecologică", prin intermediul unui film şi al unor prelegeri susţinute de curatorul Mihai Zgondoiu. O serie de lucrări ale studenţilor de la UNArte şi UVT Arte sunt, de asemenea, prezentate, alături de proiectele unor licee şi şcoli româneşti câştigătoare ale competiţiei National Space Society - Space Settlement Contest 2022, organizată de NASA.* ICR Madrid - Un film ce sintetizează cele şase episoade ale serialului "Reeducarea de la Piteşti. Drama unei generaţii", despre fenomenul reeducărilor practicate în România anilor '50 - '60, realizat de Lucia Hossu Longin la TVR, va fi proiectat, marţi, Universitatea CEU San Pablo din Madrid. Filmul va fi prezentat de prof.univ.dr. Ilie Popa, preşedintele Filialei Argeş a Fundaţiei Culturale MEMORIA, iar despre "Experimentul Piteşti" vor vorbi istoricul Jose Luis Orella, profesor titular de Istorie Contemporană la Universitatea CEU San Pablo, doctor în Istorie Contemporană şi în Drept Public, şi Fernando Lostao, director al Fundaţiei Culturale Angel Herrera Oria.* ICR Tel Aviv - Celebrarea Zilei Europei în Israel include o componentă culturală care reliefează sprijinul Delegaţiei UE şi al ţărilor membre pentru poporul ucrainean. Manifestarea se desfăşoară joi într-un nou format outdoor, la Amfiteatrul Wohl din parcul HaYarkon din Tel Aviv. Programul ediţiei din acest an va include un concert de deschidere susţinut de trupa LELEKA, un cvartet internaţional de jazz condus de solista ucraineană Viktoria Leleka, urmat de evenimentul principal al serii, concertul Ivri Lider, cunoscut artist israelian de muzică pop-dance.* ICR Chişinău - Joi, la Sala cu Orgă din Chişinău, este programat un concert susţinut de Orchestra Naţională de Cameră a Sălii cu Orgă sub bagheta maestrului Cristian Florea şi soliştii Oxana Corjos (pian), Petru Pane (clarinet). În program: Concertul pentru pian în La minor, op.54 de Robert Schumann, Concertul pentru clarinet de Aaron Copland, Creaţii orchestrale semnate de compozitorii români Sigismund Toduţă şi Ion Dumitrescu.Pelicula "Întregalde", în regia lui Radu Muntean, va fi proiectată, pe 16 mai, la Centrul de Informare Europeană de la Chişinău, în cadrul Festivalului de Film şi Cultură Europeană, organizat de Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova. Filmul va mai putea fi urmărit şi în Sala Mare de Festivităţi a Universităţii de Stat "Alecu Russo" din Bălţi (Sala Senatului) pe 25 mai. Pe lângă proiecţii de film, pe parcursul festivalului vor fi organizate concerte, conferinţe şi dezbateri pe teme ce promovează cultura şi valorile europene.* ICR Londra participă la Festivalul de film "In short, Europe", un eveniment ce evidenţiază şi celebrează creativitatea europeană în domeniul animaţiei, ficţiunii şi documentarului, care are loc sâmbătă la Cine Lumiere. Din partea României, filmul selectat a fost "I am Here" al Alinei Manolache, inclus în secţiunea Loving Encounters, scurtmetraj pe care "The Guardian" l-a numit "mesmerising/fascinant".* ICR Viena - Concerte, spectacole de dans, poezii şi dezbateri, reunind participanţi din diferite ţări europene şi nu numai au loc sâmbătă pe Mariahilfer StraBe - cea mai mare şi mai animată stradă comercială din Viena, unde naista Andreea Chira va susţine un moment muzical. Va fi prezentat proiectul Timişoara - Capitală culturală 2023, în colaborare cu Asociaţia pentru Promovarea Timişoarei şi cu Asociaţia pentru Dezvoltarea şi Promovarea Turismului Timiş.