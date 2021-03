Evergent Investments este noul nume sub care va funcționa SIF Moldova, compania cu cea mai mare capitalizare dintre toate societățile de investiții financiare listate la BVB (1,385 miliarde lei).

În ultimii 10 ani, compania a avut o dinamică susținută de creștere, rata compusă a randamentului fondului fiind de 9,23%, cu 1,77% mai mare decât randamentul mediu obținut de toate celelalte fonduri de acțiuni din România*, potrivit mediafax.ro.

“Datele publice atestă că suntem cea mai valoroasă companie de investiții financiare din România în ultimii 3 ani, cu o capitalizare la zi de 1,385 miliarde lei. Sunt încântat să vă amintesc că ultimii 10 ani am acordat acționarilor noștri dividende în echivalent de peste 150 milioane de euro, în timp ce am dublat activele administrate până la 2,2 miliarde lei....Am reușit să încheiem cu succes anul 2020, un an cu multiple provocări. Rezultatul net neauditat de 56,08 milioane lei, format din profit net și câștig net reflectat în rezultatul reportat este cu 44% mai mare decât cel bugetat, ceea ce validează soliditatea modelului nostru de business și în condiții extreme. De asemenea, nivelul investițiilor de 174 milioane lei în 2020 a depășit cu 66% nivelul bugetat” a declarat Claudiu Doroș, Director General Evergent Investments.

“Am investit peste 400 milioane de euro în 3 mari clase de active: acțiuni cotate, acțiuni necotate, în particular private equity și unități de fond și instrumente monetare, generând dublarea valorii activelor în acești ani. Cei doi piloni de bază ai portofoliului nostru asigură stabilitatea fluxurilor de dividend. În cadrul lor au loc frecvente reechilibrări intra-sectoriale în funcție de semnalele provenite din analiza continuă a indicatorilor fundamentali, de sentiment și a analizei tehnice. Pentru că performanța portofoliului listat este în mod constant peste medie, am generat un efect amplificat asupra rentabilității și a profitabilității pe termen lung. Astfel, în perioada de 10 ani între 2010 și 2020 am generat un randament mediu compus de 9,2% anual, o performanță în sine, mai ales în comparație cu randamentul mediu al tuturor fondurilor de equity din România, care a fost de 7,5%”, a declarat Cătălin Iancu, Director General Adjunct Evergent Investments.