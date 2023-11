Evergent Investments raportează o creştere a rezultatului net

Evergent Investments a înregistrat în primele nouă luni ale acestui an un rezultat net de 136,4 milioane lei, în creştere cu 34,5% faţă de cel din perioada similară din 2022.

Conform unui comunicat al companiei, rezultatul net este indicatorul de performanţă al companiei, compus din 84,5 milioane lei profit net şi 51,9 milioane lei câştig net din vânzarea activelor financiare reflectat în rezultatul reportat.

Valoarea totală a activelor companiei era de 2,8 miliarde lei la 30 septembrie 2023, în creştere cu 27,7% faţă de 30 septembrie anul anterior, şi s-a menţinut peste pragul de jumătate de milliard de euro printr-o selecţie riguroasă a acţiunilor şi o construcţie diversificată a portofoliului, subliniază sursa citată.

"La 30 septembrie 2023 am încheiat un nou trimestru cu rezultate solide. Suntem poziţionaţi pe un trend de creştere, nivelul investiţiilor a ajuns la 194,7 milioane de lei. Într-o perioadă cu tensiuni geopolitice în creştere şi aversiune mărită la risc, investiţiile noastre au fost adaptate contextului economic cu inflaţie ridicată şi rate crescute ale dobânzilor. În timpul fluctuaţiilor pe termen mai scurt ale ciclului economic, am acţionat rapid pentru a beneficia de oportunităţi şi am marcat o creştere cu 34,5% a rezultatului net la 30 septembrie 2023 faţă de aceeaşi dată a anului precedent. Economia globala şi pieţele de capital, inclusiv cea locala, se mişcă rapid prin urmare şi modului în care vedem procesul investiţional. Identificarea acestor tendinţe ne oferă puncte de referinţă care ne ghidează deciziile", a declarat Claudiu Doroş, preşedinte director general al Evergent Investments.

Din valoarea totală a activelor administrate, 71,9% reprezenta portofoliul de acţiuni cotate, iar 19,7% portofoliul de acţiuni necotate. În linie cu strategia investiţională, compania a recalibrat portofoliul de active şi a continuat să acorde o atenţie deosebită companiilor din sectoarele energie-industrial, cu 24,3% din valoarea totală a activelor, şi financiar-bancar, cu 43,9%. Evergent Investments continuă dezvoltarea portofoliului Private - Equity. Peste 50% din portofoliul de active este deţinut în emitenţi care integrează factorii ESG.

Evergent Investments, cu o experienţă de peste 30 de ani în piaţa românească de capital, este un deschizător de drumuri, contribuind la dezvoltarea comunităţii din care face parte. Prin aplicarea unei strategii bine articulate şi responsabile, compania valorifică eficient oportunităţi investiţionale, atât în piaţa de capital, cât şi prin proiecte de private equity in agribusiness, real estate si tehnologie. Prin politica de dividend predictibilă şi programele de răscumpărare, compania le oferă acţionarilor, atât profituri pe termen scurt, cât şi perspectiva pe termen lung de creştere a valorii activelor deţinute. De-a lungul ultimilor 15 ani, compania a distribuit dividende care depăşesc valoarea de 840 milioane lei, iar valoarea activelor administrate a depăşit pragul de 500 milioane de euro.