Harta lui Evgheni Prigojin: Planul Ucrainei pentru a reveni la granițele din 1991 - VIDEO

Liderul grupului paramilitar Wagner, Evgheni Prigojin, aliat al Rusiei, a făcut pe Telegram, cu o hartă în față, o analiză militară cu marile mutări strategice pregătite de Ucraina pentru a reveni la granițele din 1991.

Prigojin a spus că ucrainenii au primit sprijin militar occidental masiv și au dispus în zonele-cheie ale frontului aproximativ 200.000 de rezerviști care urmează să pună în aplicare un plan în mai mulți pași.

Prima lovitură pregătită de Ucraina, potrivit șefului Wagner este să împingă trupele ruse cât mai aproape de regiunea Belgorodului. Ucrainenii vor încerca apoi să meargă spre sud și să spargă liniile ruse de la Kreminna.

Al treilea asalt ucrainean va fi în zona Bahmut și cucerirea acestuia le-ar permite trupelor Kievului să taie în două regiunile Lugansk și Donețk.

Pe urmă se vor indrepta spre Zaporojie, Melitopol și Mariupol, pasul final fiind un asalt asupra Crimeei, a afirmat șeful Wagner.

