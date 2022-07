UPDATE Ex-șeful UNIFARM, Adrian Ionel, `zdrobit` de Tribunal - A fost condamnat pentru faptele din pandemie la șase ani și opt luni pentru mare corupție

Fostiul șef al Unifarm, Adrian Ionel, deferit justiției de anchetatorii DNA pnetru mai multe fapte de mare corupție petrecute în perioada pandemiei și legate de achiziții a fost condamnat pentru cele trei fapte la șase ani și opt luni de închisoare cu executare.

Decizia de vineri a Tribunalului nu este definitivă și poate fi atacată de anchetatori și cei condamnați la Curtea de Apel București

„I. În temeiul art. 297 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 309 C.pen. şi art. 132 din Legea nr. 78/2000 condamnă pe inculpatul IONEL EUGEN ADRIAN la o pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu, cu consecinţe deosebit de grave, dacă func?ionarul public a ob?inut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit. În temeiul art. 67 alin. 1, 2 şi 3 C.pen. aplică inculpatului IONEL EUGEN ADRIAN pedeapsa complementară a interzicerii exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptului de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptului de a ocupa funcţia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii şi dreptului de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g şi k C.pen. pe o perioadă de 5 ani, care se va executa conform art. 68 alin. 1 lit. c C.pen. după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate. În temeiul art. 65 alin. 1 C.pen. interzice inculpatului IONEL EUGEN ADRIAN, ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g şi k C.pen., urmând a fi executată conform art. 65 alin. 3 C.pen. din momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată.

În temeiul art. 289 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 condamnă pe inculpatul IONEL EUGEN ADRIAN la o pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de luare de mită. În temeiul art. 67 alin. 1, 2 şi 3 C.pen. aplică inculpatului IONEL EUGEN ADRIAN pedeapsa complementară a interzicerii exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptului de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptului de a ocupa funcţia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii şi dreptului de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g şi k C.pen. pe o perioadă de 5 ani, care se va executa conform art. 68 alin. 1 lit. c C.pen. după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate. În temeiul art. 65 alin. 1 C.pen. interzice inculpatului IONEL EUGEN ADRIAN, ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g şi k C.pen., urmând a fi executată conform art. 65 alin. 3 C.pen. din momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată.

În temeiul art. 48 C.pen. rap. la art. 291 alin. 1 C.pen. şi art. 6 din Legea nr. 78/2000 condamnă pe inculpatul IONEL EUGEN ADRIAN la o pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la trafic de influenţă. În temeiul art. 67 alin. 1, 2 şi 3 C.pen. aplică inculpatului IONEL EUGEN ADRIAN pedeapsa complementară a interzicerii exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptului de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptului de a ocupa funcţia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii şi dreptului de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g şi k C.pen. pe o perioadă de 5 ani, care se va executa conform art. 68 alin. 1 lit. c C.pen. după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate. În temeiul art. 65 alin. 1 C.pen. interzice inculpatului IONEL EUGEN ADRIAN, ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g şi k C.pen., urmând a fi executată conform art. 65 alin. 3 C.pen. din momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată.

În temeiul art. 47 C.pen. rap. la art. 321 C.pen. condamnă pe inculpatul IONEL EUGEN ADRIAN la o pedeapsa de 1 (un) an închisoare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de instigare la fals intelectual.

În temeiul art. 301 alin. 1 C.pen. condamnă pe inculpatul IONEL EUGEN ADRIAN la o pedeapsa de 1 (un) an închisoare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane.

În temeiul art. 67 alin. 1, 2 şi 3 C.pen. aplică inculpatului IONEL EUGEN ADRIAN pedeapsa complementară a interzicerii exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptului de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen. pe o perioadă de 3 ani, care se va executa conform art. 68 alin. 1 lit. c C.pen. după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate.

În temeiul art. 65 alin. 1 C.pen. interzice inculpatului IONEL EUGEN ADRIAN, ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g şi k C.pen., urmând a fi executată conform art. 65 alin. 3 C.pen. din momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În temeiul art. 38 alin. 1 C.pen. constată că inculpatul IONEL EUGEN ADRIAN a săvârşit faptele pentru care a fost condamnat prin prezenta în concurs real. În temeiul art. 39 alin. 1 lit. b C.pen. aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare, la care adaugă un spor de o treime din celelalte pedepse stabilite, deci un spor de 2 ani şi 8 luni închisoare (1 an + 1 an + 4 luni + 4 luni) inculpatul IONEL EUGEN ADRIAN urmând să execute pedeapsa principală rezultantă de 6 (şase) ani şi 8 (opt) luni închisoare. În temeiul art. 45 alin. 1 C.pen. aplică inculpatului IONEL EUGEN ADRIAN pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g şi k C.pen., pe o perioadă de 5 (cinci) ani, urmând a fi executată conform art. 68 alin. 1 lit. c C.pen. după executarea pedepsei închisorii. În temeiul art. 45 alin. 5 C.pen. interzice inculpatului IONEL EUGEN ADRIAN ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g şi k C.pen., urmând a fi executată conform art. 65 alin. 3 C.pen. de la momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. b C.proc.pen. menţine măsura preventivă a controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul IONEL EUGEN ADRIAN prin ordonan?a din data de 23.06.2020, emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia Na?ională Anticorup?ie – Sec?ia de Combatere a Corup?iei, în dosarul nr. 71/P/2020.

II. În temeiul art. 297 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 309 C.pen. şi cu aplic. art. 132 din Legea nr. 78/2000 condamnă pe inculpata RADU MARIA LIZICA DANIELA la o pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu, cu consecinţe deosebit de grave, dacă func?ionarul public a ob?inut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit. În temeiul art. 67 alin. 1 şi 2 C.pen. aplică inculpatei RADU MARIA LIZICA DANIELA pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g şi k C.pen. pe o perioadă de 5 ani, care se va executa conform art. 68 alin. 1 lit. c C.pen. după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate. În temeiul art. 65 alin. 1 C.pen. interzice inculpatei RADU MARIA LIZICA DANIELA, ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g şi k C.pen., urmând a fi executată conform art. 65 alin. 3 C.pen. din momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În temeiul art. 321 alin. 1 C.pen. condamnă pe inculpata RADU MARIA LIZICA DANIELA, la o pedeapsa de 1 (un) an închisoare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals intelectual. În temeiul art. 38 alin. 1 C.pen. constată că inculpata RADU MARIA LIZICA DANIELA a săvârşit faptele pentru care a fost condamnată prin prezenta în concurs real. În temeiul art. 39 alin. 1 lit. b C.pen. aplică inculpatei pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare, la care adaugă un spor de o treime din cealaltă pedeapsă stabilită, deci un spor de 4 luni, inculpata RADU MARIA LIZICA DANIELA urmând să execute pedeapsa principală rezultantă de 4 (patru) ani şi 4 (patru) luni închisoare. În temeiul art. 45 alin. 1 C.pen. aplică inculpatei RADU MARIA LIZICA DANIELA pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g şi k C.pen., pe o perioadă de 5 (cinci) ani, urmând a fi executată conform art. 68 alin. 1 lit. c C.pen. după executarea pedepsei închisorii. În temeiul art. 45 alin. 5 C.pen. interzice inculpatei RADU MARIA LIZICA DANIELA ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b g şi k C.pen., urmând a fi executată conform art. 65 alin. 3 C.pen. de la momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. b C.proc.pen. menţine măsura preventivă a controlului judiciar dispusă faţă de inculpata RADU MARIA LIZICA DANIELA prin ordonan?a din data de 22.07.2020, emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia Na?ională Anticorup?ie – Sec?ia de Combatere a Corup?iei, în dosarul nr. 71/P/2020. În temeiul art. 397 alin. 1 C.proc.pen. admite în parte acţiunea civilă formulată de CN UNIFARM SA, cu sediul în municipiul Bucure?ti, Str. Maior Aviator ?tefan Sănătescu nr. 48, sectorul 1 şi obligă inculpaţii IONEL EUGEN ADRIAN şi RADU MARIA LIZICA DANIELA, în solidar, la plata sumei de 17.136 lei, reprezentând contravaloarea cantităţii de 7200 măşti care au fost înlocuite. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c C.proc.pen. restrânge măsura sechestrul asigurator luată prin ordonanţa nr. 71/P/2020 din data de 31.07.2020 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Secţia de Combatere a Corupţiei, până la concurenţa sumei de 17.136 lei, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor IONEL EUGEN ADRIAN şi RADU MARIA LIZICA DANIELA. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. i C.proc.pen. desfiinţează înscrisurile constatate ca fiind false, respectiv: contractul nr. 4424/03.03.2020 încheiat între SC BSG Business Select SRL şi CN Unifarm SA (filele 1 – 6, vol. 5, DUP), anexa 1 la contractul nr. 4424/03.03.2020 (fila 7, vol. 5, DUP), anexa 2 la contractul nr. 4424/03.03.2020 (fila 8, vol. 5, DUP) şi procesul verbal de negociere nr. 4291/03.03.2020 (fila 9, vol. 5, DUP). În temeiul art. 404 alin. 1 lit. e C.proc.pen. rap. la art. 274 alin. 1 şi 2 C.proc.pen. obligă inculpatul IONEL EUGEN ADRIAN la plata sumei de 10.000 (zece mii) lei şi inculpata RADU MARIA LIZICA DANIELA la plata sumei de 6.000 (şase mii) lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicare. Pronun?ată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 08.07.2022.”, se arată în minuta instanței.

-va continua-