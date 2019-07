Excentricitatea SUPREMĂ - Robbie Williams și-a angajat gărzi de corp care să îl apere de extratereștri

Cântărețul britanic Robbie Williams, care va concerta la Festivalul Untold de la Cluj-Napoca la începutul lunii august, și-a angajat gărzi de corp care să îl proteje în cazul în care extratereștrii îl vor contacta, întrucât acest lucru îl sperie, potrivit contactmusic.net.

Într-o discuție cu vedeta TV Jo Wood pentru podcast-ul "Alien Nation", Williams a explicat: "Motivul pentru care am cerut pază 24 de ore din 24 nu a fost pentru propria mea siguranță, ci pentru că sunt speriat de ce s-ar putea întâmpla în jurul meu când aș fi singur", conform Mediafax.

"Mi-a fost întotdeauna teamă să vorbesc cu ei, pentru că acest lucru i-ar face reali, iar, dacă este numai în capul meu, va rămâne doar în capul meu", a mai spus acesta.

Williams a declarat că ar putea suferi de "o maladie mintală", dar a completat că spune acest lucru doar pentru a-i calma pe cei sceptici.

De mai mulți ani, Robbie Williams a dezvoltat o pasiune pentru extratereştri, mutându-se în California, unde pleacă adeseori în expediţii pentru descoperirea de OZN-uri.

În vârstă de 45 de ani, Robbie Williams s-a bucurat de un succes uriaş după ce a părăsit grupul Take That, lansând o serie de albume şi de single-uri precum "Angels" şi "Millennium". În 2010, Williams s-a reunit cu foştii lui colegi din grupul Take That, alături de care a înregistrat albumul de mare succes "Progress", promovat printr-un turneu extrem de profitabil în 2011.