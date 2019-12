Exclusă din USR, Olimpia Ardelean lansează un nou ATAC INCENDIAR: Un nou set de sancțiuni stupide azi noapte în Biroul Național

Olimpia Ardelean, exclusă recentdin USR, i-a acuzat pe liderii formațiunii că au luat ”un nou set de sancțiuni stupide azi noapte în Biroul Național”, respectiv excluderea unui membru pentru un interviu și suspendarea unor membri pentru acces la date care nu erau confidențiale, conform Mediafax.

”Un nou set de sanctiuni stupide azi noapte in Biroul National

- Claudia Postelnicescu, exclusa din USR inclusiv pe interviul de la Digi24 de ieri ce a dus la sesizari depuse ieri dupa ora 18, judecate ieri seara. Mosteanu nu s-a recuzat desi s-a antepronuntat la Digi numind-o "fosta colega" inainte de sedinta.

- fostul presedinte USR Giurgiu Cosmin Andronache a incalcat legea la europarlamentare - sanctionat atunci ingaduitor cu doar 3 luni suspendare de echipa Barna al carui aliat le era intern. Cel care i-a facut sesizare si a povestit faptele, Visinel Balan, a fost sanctionat azi cu 1 an pentru ca a spus ca exista un "grup infractional". Asta e crima lui, cum s-a exprimat cand a povestit niste fapte penale.

- Si finalul, culmea penibilului, mult dupa miezul noptii, vine in speta in care Stoe Cosmin si Daniel Giurcă au fost acuzati si sanctionati aspru (1 an suspendare + 6 luni in cazul lui Daniel) pentru acces neautorizat la date confidentiale. Spus asa cu gravitate de parca ar fi hackuit Anonymous serverele USR. Doar ca nu. Cosmin a cerut acces la minutele Biroului National (BN) -care nu sunt confidentiale”, a scris pe Facebook Olimpia Ardelean.

Ea a relatat că fostul lider USR Giurgiu, Cosmin Andronache, a primit de la un membru BN de atunci, Florin Chereji, un link la un folder de drive, desoperit ulterior că nu era pe un calculator de la Secretariatul General sau pe un cont al USR, ci pe contul altui membru BN, Elek Levente, cu setarea "anyone with the link can edit".

”Atat de destepti sunt cei care vor sa salveze Romania. Anyone with the link can edit. Asa isi tinea Biroul National datele. Florin a crezut ca le da acces la o copie la folderul de drive si ca oricum contine date care nu sunt confidentiale (minutele BN nu sunt confidentiale intern, le primim si prin newsletter dupa sedinte). Stoe din ce am inteles a facut curat, face des cica, la el pe drive copiind ce avea pe un harddisk extern si a sters tot inclusiv ce era in folderul Biroului National cu minutele. Au luat foc Barna si Drula cand au vazut ca le-au disparut minutele. Stoe a aflat astfel ca a sters din greseala minutele de pe folderul BN si le-a pus la loc. Vina lui Daniel e doar ca a dat click pe link-ul ala al folderului de drive. El doar s-a uitat la documente. Suspendare 6 luni ca s-a uitat intr-un folder la care a primit acces. In loc sa fie sanctionat pentru neglijenta Elek, acesta, in completa nesimtire, a votat impreuna cu echipa Barna sanctiunile de 1 an si 6 luni pentru colegii lui din USR Cluj. Cu siguranta si orbit de faptul ca nu il sustineau in filiala. Cum sa fie 2 oameni vinovati ca au accesat documente intr-un folder de drive la care voi idiotilor le-ati dat acces?”, a adăugat Ardelean.

Ulterior, ea a revenit într-un comentariu și a prezentat alte sancțiuni adoptate de liderii USR.

”3 luni suspendare - si aici e cea mai ingaduitoare sanctiune data ieri - pentru Ciprian Lupas acuzat ca ar fi imprastiat un fake news despre sotia lui Barna. Doar ca citatul exact e fara "c...tii", au fost mai multi colegi la sediu si au auzit dupa inregistrarea sedintei. Ei zic ca nu pare editata. Aici cel putin am apreciat ca Dan Barna s-a abtinut de la vot. Dubios inca faptul ca habar n-aveau in sedinta de ieri ce articol din statut a fost incalcat”, a punctat Olimpia Ardelean.

Olimpia Ardelean, de la USR Ilfov, a acuzat că a fost exclusă din organizație pentru o postare făcută la începutul lunii noiembrie în care amintea că Dan Barna că a știut de semnături false la inițiativa „Fără Penali”. Ea reclamă o „execuție” miercuri seara a Biroului Național al partidului.