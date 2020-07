EXCLUSIV Președintele comisiei ‘Sparanghelul’, reacție TRANȘANTĂ după decizia Parchetului de a clasa dosarul: ‘Nu este o fractură logică și profundă?'

Președintele comisiei ‘Sparanghelul’ din Parlament, Ștefan-Radu Oprea (PSD), a luat atitudine în urma deciziei Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj de a dispune clasarea dosarului pe motiv că faptele nu există sau nu sunt prevăzute de legea penală. Radu Oprea a menționat explicit, în exclusivitate pentru ȘTIRIPESURSE.RO, că nu vrea să comenteze decizia procurorilor, dar a lăsat să se înțeleagă că gestul nu are logică. El a explicat faptul că tot cadrul legislativ din acea perioadă era construit în așa fel încât măsurile să prevină răspândirea bolii, măsuri care nu au fost respectate.

„Nu o să comentez eu o decizie a procurorilor de clasare a unui dosar. Vă spun că noi continuăm să ne facem treaba pentru că avem niște obiective foarte clare, care sunt mult mai largi decât ceea ce au anchetat procurorii.

Dacă virusul nu s-a transmis ar însemna că n-am mai înțelege de ce am carantinat o comună precum Gornet de la mine din Prahova, unde sunt 17 la mia de locuitori, dintre care nu-i nici unul în comună. Bun: nu s-a întâmplat! Asta nu înseamnă că nu se putea întâmpla. Măsurile sunt de prevenție și atunci măsurile erau de prevenție. Noi, majoritatea românilor, stăteam în casă, nu avem voie să ieșim, trebuia să scriem acele declarații, dădeam amenzi (au fost peste șapte sute de milioane de lei) și în plus foarte multe abuzuri. Că abuzurile au deranjat avocatul poporului, abuzurile au fost cele care au fost penalizate de către Curtea Constituțională pentru că vorbim despre drepturile cetățenilor! Nu ideea de a da o amendă, ci ideea de a crea un abuz a fost cea care a fost penalizată.

Deci asta am spus-o ca să ne readucem aminte de tablou. Și atunci toate măsurile fiind de prevenție și faptul că nu s-a întâmplat nimic cu cele 1900 de persoane nu înseamnă că nu trebuiau luate acele măsuri de prevenție. Procurorul spune: dacă se transmitea boala – zic și eu, așa cred că interpretează – aș fi avut cu ghilimelele de rigoare ‘obiectul muncii’; aveam ce să anchetez că era evident o plângere, un caz... Nu a fost? Bun! A fost norocul acelor oameni. Dar nu poți lăsa, când vorbești despre sănătatea populației, să fie o chestiune de noroc!

Toate măsurile și tot cadrul legislativ realizat de ordonanțele militare erau acelea de a preveni răspândirea bolii. Și atunci oamenii sănătoși ca dumneavoastră, ca toți clujenii, ca toți românii au fost forțați prin ordonanțele militare să stea în casă și să iasă într-un regim controlat pentru a preîntâmpina răspândirea bolii. Ajung aproape 2000 de români în Cluj în înghesuială și nu e nicio problemă. Nu este o fractură logică și profundă?

Până acum nu mă antepronunț pentru nimeni din cei pe care i-am audiat. Ei vor fi parte din raport și vom dezbate concluziile împreună. Nu vreau să discut punctual despre cei pe care i-am audiat deja”, a declarat în exclusivitate pentru ȘTIRIPESURSE.RO președintele comisiei ‘Sparanghelul’ din Parlament, Ștefan-Radu Oprea.

Cine urmează să fie audiat

Raportul final al anchetei pare că nu o să fie întocmit prea curând. Tot demersul o să dureze mai mult decât s-ar fi așteptat cei din comisie. Tocmai din acest motiv a fost solicitată o prelungire cu 30 de zile a termenului, deoarece mai sunt oameni care trebuie să răspundă întrebărilor. În următoarea perioadă urmează să fie chemat la comisie directorul parcării Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj (de la compania GOTO) și șeful Poliției Transporturi.

„Avem obiectivele foarte bine de anchetă privitoare la deplasarea muncitorilor sezonieri. Noi continuăm ancheta. Chiar marți îl avem chemat la comisie pe directorul de la parcare, de la GOTO, și l-am invitat deja și pe șeful Poliției Transporturi din cadrul aeroportului. Acum dumnealui este în concediu și preferă să vină chiar el, nu adjunctul. Probabil că săptămâna viitoare când o să revină vom continua cu domnia sa.

Noi avem conform hotărârii birourilor permanente 30 de zile pentru raport. Am solicitat să ne mai prelungească cu 30 de zile pentru că încă mai sunt foarte multe persoane de audiat. Am avut prefectul, inspectorul șef de la Suceva, domnul prefect de la Cluj o să vină și el la București. A fost domnul director David Ciceo, directorul aeroportului și cei de la Poliția de Frontieră. Urmează parcarea, poliția, transporturile... Deci încercăm să ne facem o idee despre ceea ce s-a întâmplat la Cluj și apoi să mergem către oameni, aceasta fiind una din țintele principale: să vorbim cu cei care au fost la Cluj; să vedem dacă au plecat cu contracte, prin firme de intermediere și care a fost mecanismul. Din ce am discutat până acum cu oamenii am constatat că există o foarte mare neîncredere în statul român și autorități și refuză să vorbească. Marea majoritate doresc să mai ajungă și în viitor la muncă și le este frică de faptul că nu o să fie sprijiniți de către statul român. Prin comparație în Germania știu unde pot suna, la ce instituție, dacă au o problemă cine intervine și cine sunt activiștii. Știu tot și au încredere. În România nu au încredere”, a precizat în exclusivitate pentru ȘTIRIPESURSE.RO Ștefan-Radu Oprea.

O lege pentru lucrătorii sezonieri

Ștefan-Radu Oprea a mai menționat că scopul final al acestei anchete este ca legislația din România pentru lucrătorii sezonieri să fie îmbunătățită. „Ați văzut că deja legislația europeană se schimbă. Se întâmplă și în Germania. O lege e cel mai bun răspuns pe care noi, în calitate de parlamentari, îl putem da”, a concluzionat parlamentarul.