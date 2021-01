EXECUTAT de Joe Biden, Adrian Zuckerman dă ultimul mesaj ca ambasador al SUA în România: 'Îi voi fi veșnic recunoscător Președintelui Trump'

România a scăpat de Adrian Zuckerman, ambasadorul SUA care a încălcat orice lege a statului în care a fost trimis! Deși s-a născut în România, Zuckerman nu a ratat ocazia de a contribui la o scindare socială, atacând simpatizanții PSD în cele 14 luni de mandat la București.

În ultima sa zi în calitate de ambasador al SUA la București, Zuckerman a postat un mesaj în care spune că îi va fi „veșnic recunoscător” președintelui Donald Trump pentru că i-a acordat încrederea de fi reprezentantul său în România.

”Îi voi fi veșnic recunoscător Președintelui Trump pentru că mi-a acordat încrederea de a mă numi reprezentantul său și al poporului american în România. Sunt foarte mândru de ceea ce am realizat împreună, pe atâtea planuri, în puțin mai mult de un an cât am petrecut aici. Am avut parte de binecuvântarea de a cunoaște mii de români din toată țara. Românii sunt oameni calzi, grijulii și muncitori, care își doresc și merită o Românie mai bună. Sunt sigur că România este pe drumul cel bun și că va deveni un lider al Europei.

Deși astăzi este ultima mea zi în calitate de ambasador, voi continua să lucrez la consolidarea și îmbunătățirea relației strânse dintre țările noastre. Vă mulțumesc tuturor și vă doresc toate cele bune!”, e mesajul lui Adrian Zuckerman.

