Exerciții militare sud-coreene, împotriva unui atac japonez

Coreea de Sud începe luni exerciţii militare destinate să repete în două zile scenarii de apărare a insulelor Dokdo, situate în largul coastelor sale orientale, împotriva unui improbabil atac japonez, informează France Presse.

De la sfârşitul regimului colonial japonez în Peninsula Coreeană, Seulul controlează aceste insule din Marea Japoniei sub denumirea Dokdo.Ele sunt revendicate de Tokyo sub numele Takeshima. Japonia acuză Coreea de Sud că le ocupă în mod ilegal.Aceste manevre sunt organizate într-un moment în care preşedintele american Donald Trump tocmai a anunţat încheierea exerciţiilor comune cu Coreea de Sud, vizând să combată ameninţările din partea Coreei de Nord, pe care le califică el însuşi drept costisitoare şi "foarte provocatoare", conform AFP.Un atac japonez nu este credibil cu adevărat, dar Coreea de Sud organizează acest tip de manevre de două ori pe an din 1986."Exerciţiul de apărare Dokdo este un exerciţiu de rutină, destinat să împiedice o invazie de către forţe externe", a declarat Choi Hyun-soo, o purtătoare de cuvânt a Ministerului Apărării, notaeză agerpres Aceste manevre, de amploare foarte limitată în comparaţie cu exerciţiile americano-sud-coreene suspendate, mobilizează şase nave de război şi şapte avioane. O unitate de puşcaşi marini urmează să fie desfăşurată de asemenea pe aceste insuliţe stâncoase, unde locuiesc în jur de 40 de persoane, în special poliţişti.Relaţiile între Coreea de Sud şi Japonia, ambele aliate ale SUA, democraţii şi economii de piaţă, sunt afectate de dispute istorice şi teritoriale.