Exercițiu de amploare: Israelul simulează un război cu Libanul deasupra României

Pe 4 iulie, cel puțin cinci avioane de transport ale Forțelor Aeriene Israeliene (IAF) au aterizat în România pentru a participa la un exercițiu de simulare a unor zboruri la joasă altitudine deasupra unor teritorii necunoscute, notează publicația The Cradle.

Avioanele de transport Lockheed Martin C-130 Hercules și C-130J Super Hercules vor participa la exercițiul 'Blue Sky 2022', care are ca scop antrenarea piloților pentru a naviga și ateriza în zone necunoscute, simulând teritoriul inamic.

În plus, exercițiul are ca scop antrenarea piloților pentru a simula aterizarea în spatele liniilor inamice în timpul războiului.

"Antrenamentul pe cerul României este o oportunitate pentru noi de a ne provoca, de a ne îmbunătăți și de a deveni mai puternici, dincolo de granițele Israelului", a declarat comandantul Bazei Aeriene Nevatim, generalul de brigadă Gilad Keinan.

Exerciții similare au avut loc de-a lungul anilor, unul dintre cele mai notabile având loc în 2010, dar a fost întrerupt de prăbușirea unui elicopter IAF Yasur (CH-53 Sea Stallion).

Șase soldați israelieni și un român au fost uciși în timpul unei manevre în Munții Carpați la "Blue Sky 2010".

Cu toate acestea, în pofida lipsei recente de utilizare operațională a brigăzii de parașutiști în sarcini de aterizare pe calea aerului sau de utilizare a avioanelor de transport pentru parașutări, armata israeliană dă dovadă de o schimbare de mentalitate.

În cadrul recentului exercițiu "Chariots of Fire", armata israeliană s-a desfășurat în Cipru ca parte a unui exercițiu de simulare a deplasării unei forțe mari în teritoriul inamic.

În timpul exercițiului, soldații israelieni s-au antrenat cu privire la modul de operare în orașele libaneze, desfășurându-se atât din aer, cât și de pe mare.

Exercițiul s-a axat pe modalitățile de susținere a unei forțe de ocupație, neîntreruptă, prin diferite mijloace, pe o perioadă lungă de timp.

Aceste exerciții evidențiază noua doctrină urmată de factorii de decizie israelieni și noua lor voință de a angaja trupe într-o bătălie terestră împotriva Hezbollah în timpul unui război pe mai multe fronturi.

Reticența din trecut de a pune capăt amenințării reprezentate de Hezbollah și Hamas printr-o invazie terestră a costat Israelul descurajarea împotriva celor doi actori non-statali.

The Israeli Air Force is participating in the “Blue Sky” aerial exercise in Romania.



Together, we will simulate various scenarios to strengthen the operational competence of the IAF and its servicemembers. ???????????????????? pic.twitter.com/KoXGxqjAuW