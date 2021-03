EximBank a oferit o finanţare de 31 de milioane de lei companiei Don Pedro

Compania Don Pedro, unul dintre principalii producători români de hârtie tissue, şi-a dublat capacitatea de producţie în urma finalizării unui program de investiţii în echipamente şi utilaje, pentru care a beneficiat de o finanţare în valoare de 31 de milioane de lei de la EximBank, notează Agerpres.

Conform unui comunicat al băncii, prin noua investiţie, finalizată recent, societatea a pus în funcţiune o linie de producţie total automatizată care transformă o bobină de hârtie (jumbo rola) în produs finit (hârtie igienică şi prosop hârtie), ambalat, etichetat individual/bax şi paletizat, transferat pe raft în depozit de unde se încarcă în mijlocul de transport, cu intervenţie umană minimă.

"Suntem încântaţi că am reuşit să susţinem compania Don Pedro în implementarea acestui proiect de investiţii, derulat într-o perioadă plină de provocări pentru mediul de afaceri. Este un semnal îmbucurător faptul că, în ciuda contextului economic dificil, există antreprenori români care continuă să investească pentru dezvoltare, iar faptul că această societate cu viziune de creştere a afacerilor pe termen lung a ales EximBank ca partener financiar confirmă că banca este un veritabil susţinător al antreprenoriatului autohton, având capacitatea de a propune segmentului corporate soluţii financiare ce contribuie la dezvoltarea sustenabilă a afacerilor şi a economiei", a spus Traian Halalai, preşedintele executiv al EximBank.Societatea Don Pedro a investit continuu în tehnologie, atât pentru creşterea calităţii produselor sale, cât şi pentru majorarea capacităţii de producţie.Compania vâlceană îşi desfăşoară activitatea într-un spaţiu de producţie 12.000 mp şi depozitare de 18.000 mp şi deţine un portofoliu de peste 1.200 de produse, atât mărci proprii - El Capitan, Foxia şi Pariss, cât şi private. Societatea, care are circa 240 de angajaţi, a înregistrat în 2019 afaceri de peste 114 milioane de lei."Faptul că am investit constant în tehnologii de ultimă generaţie pentru a atinge cele mai înalte standarde de producţie şi personalizare ne-a permis să ne extindem portofoliului de clienţi. În 2019, unitatea noastră de producţie era utilizată la capacitate maximă, iar comenzile din partea clienţilor mari erau în continuă creştere. Acest lucru ne-a determinat să implementăm un nou proiect de investiţii, prin care să ne extindem capacitatea de producţie şi care să ne permită totodată să producem toată gama de produse sub marca proprie premium. Având suportul EximBank am reuşit să finalizăm şi această etapă de dezvoltare care ne va menţine business-ul pe o pantă ascendentă şi ne va consolida prezenţa pe piaţa de profil", a spus Petrişor Lazăr, director general Don Pedro.EximBank este o instituţie specializată ce se implică activ în susţinerea şi promovarea mediului de afaceri românesc. Instrumentele sale financiare sunt dedicate exclusiv segmentului corporate şi pot fi accesate în condiţii avantajoase de orice tip de societate comercială, fie că este IMM sau companie mare, derulează tranzacţii internaţionale, ori se adresează pieţei interne. Companiile au la dispoziţie şi un portofoliu competitiv de produse de trezorerie, cash management, trade finance şi factoring, ce întregesc oferta de finanţare şi garantare. Totodată, pentru că acţionează ca agent al statului pe piaţa de garanţii şi asigurări, EximBank este unul dintre canalele prin care fondurile publice, puse la dispoziţie de statul roman, se infuzează în economie.