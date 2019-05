EximBank și FNGCIMM au încheiat două convenţii de lucru pentru facilitarea accesului la finanţare al fermierilor

Fondul de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM) a încheiat două convenţii de lucru cu EximBank în vederea acordării de garanţii în baza OUG 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, al beneficiarilor PNDR 2014-2020 şi POPAM 2014-2020, precum şi pentru dezvoltarea afacerilor în domeniul producţiei vegetale, zootehnice şi acvaculturii, potrivit unui comunicat al instituţiilor potrivit Agerpres.

"Mediul rural românesc are un potenţial economic în creştere care poate fi corelat cu interesul finanţatorilor şi al FNGCIMM. Prin încheierea convenţiilor de lucru cu EximBank avem convingerea că obiectivele comune cu partenerii noştri orientate către susţinerea finanţării beneficiarilor din zonele rurale, precum şi valorificarea potenţialului din agricultura românească, vor contribui la diversificarea activităţilor lucrative şi la crearea de noi locuri de muncă, cu efect direct în îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor acestor comunităţi locale", a declarat Gheorghe Lăpădat, director general al FNGCIMM.FNGCIMM va garanta în procent de până la 80% din valoare - maximum 2.400.000 euro - creditele acordate de către instituţiile finanţatoare beneficiarilor eligibili, care desfăşoară activităţi în domeniul agricol, vegetal, zootehnic sau al acvaculturii sau care derulează proiecte de investiţii cu finanţare prin PNDR 2014 - 2020 şi POPAM 2014 - 2020. Garanţia se obţine la solicitarea băncii, în baza unei finanţări aprobate."Căutam întotdeauna să oferim clienţilor noştri soluţii de finanţare care să le dezvolte business-ul şi ştim că una dintre preocupările principale ale antreprenorilor care caută susţinere financiară este identificarea garanţiilor. Am încheiat aceste convenţii cu FNGCIMM tocmai pentru a putea contribui la consolidarea agribusiness-ului romanesc într-un context în care agricultura românească este în plină dezvoltare, iar antreprenorii au nevoie de soluţii de creditare specializate care să favorizeze creşterea productivităţii şi, implicit, a afacerilor", a spus Traian Halalai, preşedintele executiv al EximBank.Până în prezent, FNGCIMM a semnat Convenţii de lucru pentru acordarea garanţiilor în baza OUG 43/2013 cu patru bănci, respectiv Libra Internet Bank, First Bank, OTP Bank România şi EximBank.Beneficiarii eligibili pentru acest mecanism de garantare sunt fermierii care desfăşoară activităţi în domeniul agricol vegetal/zootehnic sau al acvaculturii.Sunt eligibili şi beneficiarii programelor PNDR 2014 - 2020 şi POPAM 2014 - 2020 pentru finanţarea proiectelor de investiţii.