Există de 40 DE ANI, dar românii nu au auzit de ea: Izolație spumă poliuretanică

Oamenii își izolează casa de patruzeci de ani cu spumă poliuretanică, însă în România s-a aplicat prima izolație de acest tip abia acum 10-15 ani și nici până în ziua de azi nu au auzit prea mulți proprietari români de case de acest material de izolație. Ce e de făcut pentru ca lucrul acesta să se schimbe?

Spuma poliuretanică, încă din 1979

În 1979, prin amestecarea de izocianat și poliol s-a obținut spuma poliuretanică în forma în care o putem vedea și astăzi. Variante incipiente au tot circulat începând cu anii ’40, dar asta contează mai puțin. Important este că spuma poliuretanică servește drept material pentru izolare termică, hidroizolare și chiar izolare fonică de zeci de ani pentru sute de mii de locuințe din UK, precum și din țările nordice, Australia și multe altele.

După mult timp s-a întâmplat și aplicarea de spumă pe casele nou construite din România. Proprietarii care optau pentru acest material erau răzleți, până când interesul pentru acest material minune a crescut și piața de profil a reacționat în consecință. Iată contextul în care a apărut Isoterm, astăzi o importantă firmă de aplicare de izolație de spumă poliuretanică și un neobosit vestitor al beneficiilor spumei.

Ușor, ușor, notorietatea spumei poliuretanice a început să crească, iar astăzi, după multe articole și broșuri și recomandări și clipuri și interviuri făcute, spuma izolatoare ajunge destul de des în cataloagele cu materiale de construcții, în opțiunile constructorilor și uneori și în deciziile oamenilor care își renovează sau își ridică o casă.

Ce are spuma poliuretanică așa special?

Care sunt principalele diferențe între spuma poliuretanică și celelalte materiale cu caracter izolator? În traducere, de ce e atât de specială? Ei bine, structura moleculară a acesteia nu lasă praful, alergenii și poluanții să prospere, și nici umezeala sau mucegaiul. Etanșarea spumei este aproape perfectă, aerul circulând extrem de puțin în comparație cu vata minerală.

Această izolație din spumă poliuretanică poartă și rol de izolator fonic, în varianta acesteia cu celulă închisă, ceea ce spre exemplu vata minerală nu poate face absolut deloc. Spuma este singura dintre materialele de izolare care are o durată de viață cât a unei clădiri nou construite. Și asta fără să își piardă din proprietăți pe măsură ce trec anii.

Isoterm prezintă toate aceste lucruri și încă mult mai multe detalii: pe site are secțiuni de caracteristici și beneficii, celulă închisă sau deschisă, tehnicalități despre izolații, și în plus publică inclusiv articole elaborate, bine structurate, în secțiunea de blog. Cu alte cuvinte, participă activ și consistent la educarea publicului românesc în privința izolațiilor termice mai ales, dar atingând și celelalte tipuri de izolații (fonic, hidro), fiindcă spuma are un rol și în aceste sensuri.