Există o bună colaborare între România şi Grecia privind sănătatea turiştilor, spune directorul Departamentului de turism din Creta

Trimisul special al AGERPRES, Adrian Ţone, transmite: România şi Grecia au o bună relaţie în ceea ce priveşte sănătatea turiştilor şi toate măsurile luate, inclusiv testele pentru COVID-19 pe care trebuie sa le facă turiştii români, au drept scop siguranţa tuturor, a declarat duminică, pentru AGERPRES, directorul Departamentului de turism din cadrul Prefecturii Insulei Creta, Nikos Alexakis.

Acesta a subliniat că, în ceea ce priveşte anul acesta, nu se poate vorbi despre o creştere a numărului de turişti români în Creta, dar speră ca 2021 să aducă o majorare semnificativă."Bineînţeles că în acest an nu putem vorbi despre o majorare a numărului de turişti români în Creta, dar vă pot spune că există o bună relaţie între România şi Grecia privind sănătatea turiştilor în sensul că avem o colaborare foarte bună pe acest segment. Noi promovăm deja sezonul estival 2021 când sperăm să existe o creştere substanţială a numărului de turişti români", a afirmat oficialul elen.Alexakis a precizat că testele pentru COVID-19 pe care statul elen le solicită turiştilor români au drept scop siguranţa tuturor."Bineînţeles că testele pentru COVID-19 îngreunează situaţia turiştilor români, dar acest lucru ţine de siguranţa tuturor. Grecia îşi doreşte ca toţi turiştii care ne vizitează să fie în siguranţă, acesta este cel mai important lucru şi acesta este motivul pentru care se cer aceste teste", a adăugat Alexakis.

Oficialul grec a precizat că tot mediul de afaceri din Grecia este afectat de criza provocată de noul coronavirus, cea mai mare temere fiind legată de posibilitatea apariţiei unui al doilea val de infectări.



"Am auzit despre foarte multe dintre problemele cu care se confruntă hotelierii şi oamenii de turism din zonă şi încercăm să fim un fel de intermediar pentru a diminua aceste probleme. Cea mai mare problemă este legată de nesiguranţă, în ceea ce priveşte un posibil al doilea val al coronavirusului, pe care toată lumea încearcă să îl împiedice Astfel, toţi operatorii din turism au luat absolut toate măsurile care se puteau lua pentru a nu întâmpină probleme", le-a spus Alexakis unui grup de jurnalişti români participanţi la un info-trip organizat de agenţia de turism Paralela 45, în colaborare cu Organizaţia Naţională de Turism din Grecia (EOT)



El apreciază că 2020 poate fi considerat un an pierdut pentru turismul din Creta, previziunile referitoare la numărul de vizitatori arătând o scădere cu aproape 80% faţă de cel înregistrat în 2019.



"Creta în anul 2019 a avut 5 milioane de vizitatori, iar în acest an ne aşteptăm la aproximativ un milion de turişti sau 1,2 milioane de turişti. Asta înseamnă aproximativ 20% sau 25% din numărul de turişti de anul trecut. Se poate spune că este un an pierdut pentru noi", a mai adăugat acesta.