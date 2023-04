Există tratament pentru căderea părului, sau doar iluzii și bani cheltuiți degeaba?

Exista un alt remediu pentru chelie in afara de implantul de par? Alopecia androgenetica, numita si chelie de tip masculin (MPB), este cea mai intalnita cauza a caderii parului la barbati, manifestandu-se printr-o retragere a firului de par sau o chelie in partea de sus a capului, care poate progresa spre zonele laterale si din spate ale capului.

Potrivit Academiei Americane de Dermatologie (AAD), factorii care determină acest tip de cădere a părului pot cauza, de asemenea, subțierea părului, în cazul în care firele de păr cresc cu un diametru mai mic.

Există tratamente eficiente pentru căderea părului?

Căderea părului poate fi adesea tratată cu o varietate de tratamente la domiciliu, inclusiv cu medicamente eliberate fără prescripție medicală și prescrise.

Minoxidilul fără prescripție medicală (marca Rogaine) poate ajuta în primele etape ale căderii părului. Mulți oameni observă o oarecare regenerare atunci când folosesc acest medicament, dar poate dura aproximativ șase până la 12 luni pentru a vedea rezultate, scrie gadgetreport.ro.

Minoxidilul pare a fi deosebit de eficient atunci când este utilizat împreună cu un alt tratament, cum ar fi microneedlingul, un tip de tratament care utilizează ace mici pentru a provoca mici înțepături în piele, a precizat AAD.

Microneedling-ul poate stimula creșterea foliculilor de păr și permite tratamentelor topice, cum ar fi cremele cu steroizi, să ajungă în straturile mai profunde ale scalpului.

Dovezile disponibile sugerează că această strategie este sigură și eficientă însă nu pentru toată lumea, potrivit unui studiu publicat în revista Aesthetic Plastic Surgery.

Medicamentele eliberate pe bază de prescripție medicală, cum ar fi finasterida (numele de marcă Propecia), pot stimula, de asemenea, creșterea părului, potrivit AAD.

Cu toate acestea, acest medicament prezintă un risc de efecte secundare pe care minoxidilul nu le are, cum ar fi scăderea libidoului și modificări ale cogniției, inclusiv ceață cerebrală, potrivit unei recenzii din 2012 publicată în The Journal of Sexual Medicine.

Alte proceduri pentru a face să crească din nou părul implică injecții de corticosteroizi în zonele chele, transplanturi de păr și tratamentul cu plasmă bogată în trombocite, o procedură care presupune injectarea de plasmă de sânge în zona cu pierdere de păr.

Tratamentul cu plasmă bogată în trombocite, în special, este considerat o alternativă sigură și eficientă la medicamentele pentru căderea părului, deoarece prezintă un risc scăzut de efecte secundare grave.

În plus, există tratamente chirurgicale disponibile pentru căderea părului, inclusiv transplanturi de păr și reduceri ale scalpului, care implică îndepărtarea țesutului chelios din scalp, potrivit Stanford Medicine, citat de gadgetreport.ro.