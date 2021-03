Expert în sănătate publică, atac dur la adresa lui Vlad Voiculescu: 'Fie își dă demisia, fie este demis'

Expertul în politici de sănătate publică Ioana Stăncel este de părere că ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, ar trebui să-și dea demisia sau să fie demis, după ce a fost surprins fără mască sanitară, timp de minute în șir, pe holurile Parlamentului. Stăncel a precizat că o astfel de atitudine ar fi mult mai firească decât scuzele.

„Nu fac politica partizană a niciunui partid, dar ceea ce am văzut astăzi în transmisia video este incalificabil pentru un ministru al Sănătății. Dânsul și-a asumă răspunderea, spune că este vinovat, dar nu își dă demisia. Ar fi corect să își dea demisia. Este un demnitar al statului român, are demnitate, să-și dea demisia! Să lase pe altcineva care are răspunderea gesturilor proprii, care nu încearcă să ne mintă. Pentru că dânsul spunea că se află într-o sală, se afla pe un hol. Spunea că nu se află nimeni lângă dânsul și am văzut că erau persoane lângă dânsul și cei care l-au filmat bineînțeles că erau persoane în aceeași incintă”, a declarat expertul în politici de sănătate, Ioana Stăncel la Realitatea PLUS.

„Și ceea ce este cel mai grav este această ipocrizie „am greșit, dar trebuie să continui și trebuie să mă suportați”. Nu, noi cetățenii nu trebuie să suportăm aceste comportamente. Dacă dânsul nu-și asumă, ca demnitar cu demnitate această situație, atunci premierul ar trebui să îl demită. Nu avem decât două soluții pentru această situație. Fie își dă demisia, fie este demis”, a concluzionat doctorul Stăncel.

Declarațiile vin după ce ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu a fost surprins de jurnaliști fără mască pe holurile Parlamentului. Acesta a motivat că și-a dat masca de protecție jos pentru că era într-o videoconferință și a dorit să fie bine înțeles și că, fiindu-i sete, a băut și apă.