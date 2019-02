Expert: România are rezerve de 1 miliard de barili de ţiţei

România are rezerve de 1 miliard de barili de ţiţei, aceasta fiind o resursă de mare valoare care ar trebui valorificată, a spus Spencer Coca, country manager Mazarine Energy, în cadrul evenimentului ZF Power Summit, potrivit mediafax.

„Pentru România, există o veste foarte bună si nu ar trebui să o uităm. România are rezerve de ţiţei în exces de 1 miliard de barili. Dacă punem preţ pe aceasta resursă, realizăm că există o valoare foarte mare, iar această valoare aşteaptă să fie realizată, iar noi vrem să fim parte din asta”, a spus Spencer Coca, country manager Mazarine Energy, companie producătoare de petrol.

„Vedem potenţialul on-shore din România. România are o tradiţie foarte mare în acest domeniu şi are nevoie de investiţii pentru a putea realiza acest potenţial. Am investit în 2 ani mai mult de 50 de milioane de dolari în România. Am descoperit şi ţiţei nou în zăcăminte. Vrem să continuăm investiţia în România, pe zona de ţiţei”, a adăugat Coca.

CEO-ul a precizat că firma are 28 de perimetre în administrare și își propune să crească în on-shore. „Nu avem de gând să mergem în zona off-shore, pentru că Black Sea Oil & Gas este compania soră. Ţinta noastră este să devenim cel mai mare producător on-shore din România, independent, nelistat la bursă”, a spus managerul.

Spencer Coca spune că România deţine multe zăcăminte mature, iar acest tip de zăcământ, cu o producţie mică per sondă, necesită un anume tip de operare şi un anume tip de investiţie în infrastructură, marja de profit este foarte mică şi de aceea structura de costuri este foarte importantă.

Mazarine Energy a preluat de la Petrom mai multe perimetre de exploatare a petrolului, în 2016 și 2018.

Mazarine Energy România este o subsidiară a Mazarine Energy BV, societate controlată de fonduri administrate de companii afiliate Carlyle Group L.P. Grupul Carlyle este un administrator de active alternative la nivel mondial, fondurile pe care le gestionează investind în patru domenii: capital privat al întreprinderilor, active reale, strategii pentru piaţa mondială și soluţii de investiţii. În România, grupul Carlyle controlează circa 36 de companii active în diverse sectoare economice.