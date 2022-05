Experții din SUA: Rusia face mișcări ample pe front. Pregătesc o nouă fază a războiului

Institutul pentru Studierea Războiului arată faptul că trupele rusești au început o nouă fază a războiului din Ucraina pentru că se construiesc linii secundare de apărare și se consolidează sistemele de apărare aeriană.

De asemenea, rușii efectuează recunoașteri și bombardează pozițiile ucrainene, indicând faptul că se pregătesc pentru ofensive ulterioare.

Specialiștii consideră că trupele rusești se pregătesc o ofensivă a ucrainenilor și vor să mețină, cu orice preț, pozițiile cucerite în sudul țării.

⚡️ Institute for the Study of War: Russian forces likely preparing to resume offensives on Ukraine’s southern axis.



The U.S. think tank said Russian troops are likely preparing for Ukrainian counteroffensives and protracted operations in southern Ukraine.