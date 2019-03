Explicația Ministerului Justiției - Ce MOTIV a invocat instituția condusă de Tudorel Toader pentru a respinge acreditarea unui reporter

Jurnalistul Ovidiu Oanță a publicat răspunsul primit de la Ministerul Justiției, care i-a refuzat cererea de acreditare. În motivarea respingerii cererii, Ministerul Justiției invocă Art. 18, alin 3 din Legea 544/2001. Amintim că la prezentarea raportului Ministerului Justiției, jurnalistul l-a întrebat pe ministru cum își evaluează activitatea, deși acesta specificase că nu primește întrebări. Ulterior, Toader a promis că va lua măsuri.

Citește și: Dan Andronic, anunț INCENDIAR după audierea lui Ion Cristoiu în dosarul lui Kovesi: Mai sunt filmulețe și fotografii, dar peste Ocean

"Art. 18 din Legea 544/2001 spune că:

(1) Autoritatile publice au obligatia sa acorde fara discriminare acreditare ziaristilor si reprezentantilor mijloacelor de informare in masa.

(2) Acreditarea se acorda la cerere, in termen de doua zile de la inregistrarea acesteia.

(3) Autoritatile publice pot refuza acordarea acreditarii sau pot retrage acreditarea unui ziarist numai pentru fapte care impiedica desfasurarea normala a activitatii autoritatii publice si care nu privesc opiniile exprimate in presa de respectivul ziarist, in conditiile si in limitele legii.

(4) Refuzul acordarii acreditarii si retragerea acreditarii unui ziarist se comunica in scris si nu afecteaza dreptul organismului de presa de a obtine acreditarea pentru un alt ziarist", se arată în Legea 544/2001.