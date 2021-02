Exploratoarea indiană Aishwarya Sridhar a povestit despre întâlnirea memorabilă cu Maya, o tigroaică aparte

Exploratoarea indiană Aishwarya Sridhar a povestit într-un interviu acordat News.ro întâlnirea memorabilă cu Maya, o tigroaică aparte, pe care a cunoscut-o în urmă cu opt ani şi care i-a oferit „cele mai frumoase observaţii asupra tigrilor” pe care le-a făcut. Să o filmeze, mai mult de 100 de ore, a fost o experienţă plină de bucurie şi adrenalină, iar tânăra consideră că „regina din Taru” este o tigroaică a cărei istorie merită spusă, potrivit news.ro.

Filmată pe parcursul a şase ani, povestea tigroaicei Maya se desfăşoară într-o rezervaţie de tigri din Tadoba, în India Centrală. Documentarul cuprinde imagini uluitoare cu tigrii bengalezi ce urmăresc câinii sălbatici, luptă cu urşii leneşi şi îşi dispută teritoriul. Maya îşi scrie propriile reguli atunci când vine vorba despre creşterea puilor săi, însă viaţa de mama nu este deloc uşoară. Un lucru este clar, Maya va face tot ce este nevoie pentru a asigura continuitatea liniei sale genealogice în Regatul Taru.

Documentarul „Regina tigru din Taru” va avea premiera la National Geographic, pe 28 februarie, la ora 19:00.

Aishwarya Sridhar, explorator şi conservaţionist National Geographic, are 23 de ani, este realizator de filme şi fotograf. Pasionată de viaţa sălbatică încă din copilărie, ea colaborează cu organizaţii non-profit, comunităţile locale de pescari şi cu autorităţile pentru politici privind protejarea zonelor mlăştinoase din Maharashtra (India).

Documentarul ei de debut a fost difuzat de DD National (televiziunea indiană de stat) şi a ajutat la protejarea ultimelor zone mlăştinoase rămase în Mumbai.

În timpul izolării impuse în contextul sanitar actual, ea a regizat şi prezentat pentru WWF-India un serial online de opt episoade dedicat copiilor care are ca obiectiv insuflarea dragostei pentru viaţa sălbatică prin origami.

Recent, ea a găzduit „Nature For Future” pe Discovery Channel India, un chat-show care se concentrează pe cele mai periclitate specii din India.

Munca ei a fost prezentată în publicaţii naţionale şi internaţionale precum BBC Wildlife, The Guardian, Mongabay, Digital Camera, Times of India, Sanctuary Asia şi Saevus.

Imaginile realizate de ea au fost recompensate cu premii la competiţii naţionale şi internaţionale, inclusive Wildlife Photographer of the Year.

„Pasiunea mea pentru lumea sălbatică a apărut la o vârstă foarte fragedă. Tatăl meu este membru al Bombay Natural History Society, aşa că obişnuiam să îl însoţesc în diverse expediţii. Tot atunci am început să cunosc diferite specii. În plus, mi-am petrecut copilăria într-un loc foarte verde, iar asta m-a atras şi mai mult spre natură, un lucru a dus la altul, am ajuns să fiu interesată de fotografie, iar de la fotografie am ajuns la realizare de film”, a povestit Aishwarya Sridhar pentru News.ro.

În India există peste 3.000 de tigri bengalezi în sălbăticie şi, pentru că a avut câteva întâlniri „memorabile” cu unii dintre ei, Aishwarya a ales în urmă cu câţiva ani să urmărească un exemplar special - Maya.

„Tigrii reprezintă una dintre cele mai enigmatice specii din familia de feline. India este un tărâm al tigrilor. În termeni culturali şi de tradiţie, tigrul este «pisica mare». Este venerat în multe părţi din India, iar eu sunt foarte ataşată de tigri, ca specie de pisici mari, şi am avut întâlniri apropiate cu ei, unele memorabile. În ceea ce o priveşte pe Maya, motivul pentru care am decis să fac un film despre ea a fost acela că există o legătură specială pe care o am cu ea. De fiecare dată când am fost în Tadoba, eu nu am văzut-o, dar ea cumva m-a găsit şi mi-a oferit cele mai frumoase observaţii asupra tigrilor pe care le-am făcut”.

Ce o deosebeşte pe Maya de restul tigrilor e capacitatea ei de „a gândi ca un om”, de a face strategii.

„Un incident din viaţa ei m-a făcut să mă hotărăsc să fac un documentar despre ea, pentru că la acel moment şi-a redefinit genele sălbatice. A adus înapoi un fost partener pentru a goni un intrus, apoi s-a întâlnit din nou cu puii ei, de care o separase. Mie mi s-a părut acest moment foarte diferit şi ceva ce nu mai fusese observat în sălbăticie înainte. Nu vedem de obicei pisici mari care fac strategii şi care pot gândi ca un om, iar Maya a expus aceste tendinţe. Aşadar, am vrut să arăt lumii povestea ei şi să aduc în prim-plan faptul că este o pisică mare care gândeşte şi acţionează ca un om. În plus, Maya nu mai fusese filmată înainte şi am vrut să fiu prima persoană care aduce viaţa ei pe ecran”.

Filmarea ei a fost o experienţă plină de adrenalină, a mai povestit realizatoarea documentarului.

„Nu au existat deloc momente înfricoşătoare. Realizarea filmărilor a fost cea mai plăcută experienţă, plină de bucurie şi adrenalină. Ce a fost cel mai palpitant din întreaga filmare aş putea spune că să fiu martor la modul în care Maya îşi învăţa puii să vâneze. Să vezi asta în direct, în faţa ta, a fost, cu siguranţă, cel mai captivant moment”.

Aflată în prezent în India, unde pregăteşte noi proiecte, Aishwarya nu a mai văzut-o pe Maya după ce a finalizat documentarul din cauza pandemiei, însă speră ca anul acesta să ajungă la ea.

„Aş fi vrut să merg să o văd pe Maya după ce am terminat filmul, dar, din păcate, a izbucnit pandemia şi nu am avut încă ocazia să o văd. Sper să fac asta în 2021”.

Aishwarya a filmat-o pe Maya, pe care a cunoscut-o în urmă cu opt ani, mai bine de 100 de ore. „Aveam 15 ani când am văzut-o prima dată pe Maya. Pe atunci doar colecţionam înregistrări video ca parte din pasiunea mea pentru viaţa sălbatică. Cred că momentul de cotitură a fost când ea şi-a dezvăluit abilităţile strategice prin aducerea înapoi a masculului pentru a-şi proteja puii. La acel moment aveam 18-19 ani, şi atunci am decis că vreau să fac un film despre ea. Este o tigroaică a cărei poveste merită să fie spusă”.

Acum, Aishwarya este interesată să spună povestea primatelor endemice Indiei care sunt pe cale de dispariţie.

„Am mai multe proiecte în minte la care vreau să încep să lucrez, unul dintre ele fiind documentarea poveştilor de supravieţuire a primatelor pe cale de dispariţie care sunt endemice în India. Ele se află în nord-estul şi în sudul Indiei şi mulţi oameni nu ştiu despre ele. Vreau să aduc în atenţie aceste specii de primate şi sper doar ca în 2021 să am ocazia să ies din nou pe teren şi să le filmez”.