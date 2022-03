Explozie de infectări în Austria, după ridicarea restricțiilor anti-coronavirus

La 11 zile de la ridicarea aproape totală a restricţiilor antiepidemice, Austria a înregistrat miercuri 58.583 de cazuri de COVID-19, un record de la începutul pandemiei, transmite agenţia EFE.

Această ţară a renunţat pe 5 martie la aproape toate restricţiile antiepidemice, deschizând localurile de divertisment şi eliminând purtarea obligatorie a măştii, cu excepţia anumitor spaţii închise, precum magazinele, şi a mijloacelor de transport, unde masca FFP2 rămâne obligatorie.

De la 1 aprilie va fi restrâns şi accesul gratuit la testele PCR şi cele antigen, care încă sunt disponibile fără limite pentru populaţie, testarea extinsă permiţând astfel descoperirea unui număr ridicat de cazuri de COVID-19.

În spitalele austriece sunt internaţi în prezent 3.033 de pacienţi, dintre care 221 sunt la ATI. Potrivit Our World in Data, cu 318 de spitalizări la un milion de locuitori, Austria are, raportat la populaţia sa, cea mai mare rată a spitalizărilor pentru COVID-19 în rândul statelor UE, urmată de Franţa (310) şi Danemarca (252).

Pe de altă parte, guvernul austriac a anunţat suspendarea pentru cel puţin trei luni a legii care impune vaccinarea împotriva COVID-19 obligatorie pentru toate persoanele cu vârste de peste 18 ani. Circa 70% din populaţia Austriei este vaccinată împotriva COVID-19 cu schema completă.