UPDATE: VIDEO - Explozie în zona Moscovei: un depozit cu echipamente explozive a sărit în aer / sunt oameni sub dărâmături

Ministerul Situațiilor de Urgență din Rusia a anunțat că explozia a avut loc într-un depozit cu articole pirotehnice. Serviciile de urgență au indicat drept cauză a exploziei „factorul uman”, relatează TASS. Președintele Comitetului Dumei de Stat pentru construcții și locuințe, Serghei Pahomov, a declarat că cauza exploziei este "încălcarea proceselor tehnologice".

Numărul victimelor după explozia de la uzina din Sergiev Posad a ajuns la 35 de persoane, patru sunt în stare gravă, a declarat miercuri șeful municipalității, Dmitri Akulov, relatează Interfax.

O explozie s-a produs miercuri la o fabrică de opto-mecanică din oraşul Serghiev Posad, situat la aproximativ 70 km nord de Moscova, provocând rănirea a cel puţin 16 persoane, a anunţat EFE, citând autorităţile locale, relatează Agerpres. "O explozie a avut loc pe teritoriul fabricii de opto-mecanică Zagorsk", a scris primarul oraşului, Dmitri Akulov, pe contul său de Telegram.

Potrivit unor surse medicale citate de agenţia de presă TASS, explozia, ale cărei cauze sunt încă necunoscute, s-a soldat cu cel puţin 16 răniţi.

Anterior Reuters, citând agenţia oficială de presă TASS, consemna 11 răniţi.

Deflagraţia pare să se fi produs într-un depozit unde erau stocate echipamente explozive, conform agenţiei de presă ruse, care adaugă că autorităţile au dispus evacuarea întregului personal din toate clădirile şi secţiile, inclusiv din cele închiriate.

Unda de şoc a spart geamurile mai multor clădiri situate în apropierea fabricii, o coloană de fum negru ridicându-se deasupra localităţii, transmite The Moscow Times.

"Ar mai putea fi oameni sub dărâmături. Mai mult de zece ambulanţe au sosit la locul incidentului, dar, potrivit medicilor, nici acestea nu sunt suficiente", a transmis canalul de Telegram Baza, care a menţionat 22 de răniţi.

Ministerul pentru Situaţii de Urgenţă a declarat pentru canalul de televiziune al armatei ruse "Zvezda" că explozia a avut loc într-un hangar metalic de 40x40 metri şi că nu ar exista flăcări în afară.

Un alt canal rusesc de Telegram 112 a sugerat că o dronă ar fi putut lovi clădirea, dar o sursă TASS a respins această variantă, susţinând că explozia nu a avut drept cauză vreo dronă, ci "factorul uman".

O altă sursă a declarat pentru RIA Novosti că, din câte se pare, cauza preliminară a incidentului este o "încălcare a procesului tehnologic".

Pe pagina de internet a uzinei se precizează că această companie dezvoltă şi produce dispozitive optice şi optoelectronice pentru armată şi instituţiile de forţă, industrie şi sectorul medical. În special, produce aparate de uz militar, inclusiv vizoare în infraroşu pentru tancuri.

