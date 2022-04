Explozie într-o discotecă din Baku. Aproape 30 de morți și răniți (Video)

O explozie a avut loc duminică într-un club de noapte din capitala Azerbaidjanului, Baku, provocând un număr nedeterminat de victime pe care salvatorii la faţa locului încearcă să le găsească sub dărâmături, au anunţat autorităţile, notează AFP preluat de agerpres.

Explosion in the nightclub "LocationBaku" in central #Baku, #Azerbaijan: 3 dead and 24 wounded.



According to the initial version, the explosion occurred as a

as a result of a #gas leak. pic.twitter.com/Z4hkZzvyks