VIDEO Explozii puternice la Kiev: sistemul de apărare antiaerienă a intrat în alertă

Mai multe explozii s-au auzit la Kiev, miercuri după-amiază - transmite RBC. Cel puțin trei explozii au fost semnalate în jurul orei 14:30, relatează Rador.

Potrivit corespondentului RBC, explozii au fost raportate de localnici în cartierul Troeşcina, de pe malul stâng al Niprului.

De asemenea, s-au auzit sunete generate de sistemul de apărare antiaerienă.

A missile shot down by #Ukraine️ defense right above central #Kyiv now. Air raid alarms has become longer, we have to stay in shelters for hours pic.twitter.com/zUxixhJb9d